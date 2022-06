Vacuna contra Covid-19: Jornada con afluencia notoria en Jurisdicción Sanitaria 

Tijuana, BC.- Alrededor de dos horas es el tiempo de espera promedio para aplicarse la vacuna anti Covid-19 en niños menores de 5 a 11 años, comentaron padres de familia quienes acudieron con sus hijos a la Jurisdicción Sanitaria II en Tijuana este lunes.

“Llegamos a las siete y media de la mañana y batallamos desde que llegamos, la fila estaba larga y nos tocó esperar un rato afuera del lugar y ya había salido el sol, traje a mis dos niños”, expresó María Guadalupe Torres, madre de familia.

La ciudadana añadió que tuvo que prescindir de llevar a sus hijos a la escuela una vez que dieron las 9:00 horas y continuaban en el lugar esperando para que le aplicaran las vacunas a sus dos hijos, de diez y seis años respectivamente.

“Batallé bastante porque no encontraba dónde estacionar el carro, cuando viene mucha gente se pone así, cuando yo me vacuné estaba igual o peor de carros, pero aún así me lo traje hoy”, declaró.