Vacaciones impulsarán tercera ola de covid-19

MEXICALI, B.C.- Las aglomeraciones incitadas por el arranque de campañas políticas para llegar a la gubernatura de Baja California, así como las del periodo vacacional de Semana Santa, garantizan en un 100% el aumento de casos y en consecuencia muertes, por Covid-19.

Así lo señaló el titular de la Secretaría de Salud, Alonso Pérez Rico, quien expresa que tienen previsto el aumento de casos, considerando que ya se puede observar cómo arrecia el ritmo de contagios en la entidad.

Si bien dijo que esperan el aumento de casos por dichas actividades, también destacó que la tercera ola se va a dar por las aglomeraciones, y no en sí mismas por las campañas y Semana Santa.

La alerta por estas actividades, trascendió al grado de que la dependencia de salud, ya pidió una reunión con las autoridades estatales, con el fin de volver a delinear y reforzar los protocolos de salud de las campañas políticas.

“La tercera ola se va a dar por la aglomeración que se está viviendo, ni Semana Santa, ni cualquier otro evento, nadie nos obliga a ir, nadie nos dice ‘ve a esa playa o a ese centro comercial, ese restaurante lleno, o un evento’ donde se exponen a un contagio”, aseveró.

“Quiero ser muy claro, el Covid no se ha terminado, si a mí me pega el Covid el día de hoy, tengo el mismo riesgo de perder la batalla que hace tres u ocho meses que estábamos muy mal, no se expongan, no vale la pena”, comentó.

“A todos los ciudadanos que este domingo fueron a la playa, los parques, los restaurantes, en este sentido, ¿ustedes creen que estamos haciendo lo que nos compete para cuidarnos?, solo vean las fotos que todos ponen en la playa, eso no es correcto”, cuestionó Pérez Rico.

“No es magia, vean lo que está pasando en las áreas recreativas, aeropuertos, la gente no está respetando los protocolos, y no podemos andar detrás de todos, tenemos que cuidarnos, entonces 100% vamos a tener un aumento, eso es una realidad”, adelantó.

“Le solicité a Diego Partida, el coordinador de gabinete, una reunión con las autoridades estatales electorales para delinear y reforzar el protocolo de salud en relación a las campañas que tenemos y que todos cumplamos con seguridad y salud”, comentó.

La incidencia

En el reporte de las últimas 24 horas, Baja California registra dos muertes, y cuatro casos nuevos. Se han diagnosticado 44 mil 867 personas con Covid-19 en toda la pandemia, de los cuales perdieron la batalla 7 mil 725, explicó.