Urge a las papelerías el regreso a clases presenciales

Tijuana, B.C.- A los comerciantes de las papelerías les urge que los alumnos regresen a las escuelas debido a que reportan hasta el 80% en pérdidas de ganancias desde que las autoridades suspendieron las actividades presenciales a causa del Covid-19.

Dichos establecimientos fueron los primeros afectados por la pandemia, ya que al no ser considerados esenciales para la salud tuvieron que cerrar o combinar su giro con la venta de otros productos.

La señora María Antonieta, encargada de una papelería ubicada en el Bulevar Benítez, expuso que aunque está rodeada de preescolares, primarias, secundarias, preparatorias y universidades, las ventas son pocas porque pocos planteles participan en la prueba del regreso a clases presenciales.

“Nos ha ido mal, de plano bajaron las ventas un 80%. No hay estudiantes, ni uno, y ellos eran nuestro fuerte. Todavía no nos recuperamos porque todavía no regresan a las escuelas, algunos regresaron de manera escalonada, pero son muy pocos”, comentó.

Actualmente se sostienen de la venta de sodas y frituras

Antonieta dijo que antes de la pandemia surtían más de 100 listas de artículos escolares, pero desde agosto a la fecha a penas llevan tres, a pesar de que mantienen los precios para ayudar a la economía de la clientela y negocio.

Así, afirmó que actualmente se sostienen de la venta de sodas, frituras y copias que necesitan los vecinos o usuarios de la Cespt u otros negocios.