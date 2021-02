Urge FGE que Tijuana nombre titular de SSPC

TIJUANA, B.C.- La Fiscalía General del Estado (FGE) urgió que en Tijuana se nombre al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM) para facilitar la coordinación y el combate a la inseguridad.

El fiscal central de la FGE, Hiram Sánchez Zamora, expuso que al tenerse un encargado de despacho se han generado vacíos que son aprovechados por los grupos delincuenciales generadores de violencia.

“Debería ser urgente el que se designe un secretario en la siguiente reunión de cabildo, sería uno de los temas prioritarios, más en Tijuana, por eso considero que no podemos seguir con un encargado en ese rubro”, manifestó en entrevista con PERIÓDICO FRONTERA.

“Necesitamos que esté un secretario ya designado para tener esa cercanía, para trabajar con alguien que sabemos va a estar permanentemente ahí y no únicamente de encargado”, agregó

Por su parte, el director de Prevención ciudadana del delito y la violencia de la fiscalía, Pedro Cruz Camarena, reveló que, con el arranque de proyectos como la Preparatoria Militarizada, los estudiantes se convertirán en agentes de cambio que a mediano plazo serán multiplicadores de los valores que adquieran en la institución.

¿Cuál es la postura actual del personal de la Fiscalía porque todavía el viernes se estaban manifestando? ¿Ya hubo comunicación?

HSZ: Antes de la manifestación del viernes se ha tenido una primera reunión, primero con los que se manifestaron por escrito y que pedían una explicación. Un grupo de aproximadamente 17 servidores públicos de la Fiscalía, se sumó a elementos de la Agencia Estatal de Investigación que preside una asociación civil que agrupa a varios elementos investigadores de la Fiscalía y se les explicó lo que estaba sucediendo.

Se hicieron mesas de trabajo con todas las áreas de la Fiscalía. En todas las ciudades del estado se tendrá una reunión con estos grupos para que quede bien claro cuál es el objetivo de este fondo, que es en beneficio de ellos, y qué es lo que va a suceder.

El gobierno del estado ha señalado en múltiples ocasiones que es un problema que no haya un nombramiento de secretario de seguridad ¿Qué tan buena es la coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana?

HSZ: Considero que un encargado de despacho es posible tenerlo, siempre y cuando sea de manera provisional. Definitivamente coincido con la idea de que un encargado debe ser temporal, debería ser urgente el que se designe un secretario en la siguiente reunión de cabildo, sería uno de los temas prioritarios, más en Tijuana. Por eso considero que no podemos seguir con un encargado en ese rubro, y definitivamente sí genera efectos hacia los elementos que están en la calle, porque, quien venga, tendrá que tener un proyecto para poder reducir esa problemática de incidencia en homicidios.

Es necesario tener un secretario que tenga bien en claro cuáles son las áreas diarias de cada uno de los elementos, el policía debe tener en claro qué debe hacer ese día laboral. Lo más indispensable es la coordinación con todas las fuerzas que estamos trabajando para lograr disminuir la incidencia, Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, Fiscalía General de la República, Marina, todos estamos diariamente enfocados a llevar a cabo acciones de manera conjunta para reducir la incidencia y si contamos con un secretario designado estaremos con la mejor posibilidad de establecer los mecanismos para asegurarnos que las detenciones que lleven a cabo como primeros respondientes sean lo suficientemente sustentadas para lograr llevar a las personas que fueron detenidas ante los jueces de control y lograr que se queden sujetos a proceso, bajo prisión preventiva o la medida cautelar que corresponde.

¿Qué es lo que ha pasado en este inicio de febrero donde ha habido un repunte de homicidios?

HZS: A la delincuencia no se le puede dar ningún espacio porque lo va a ocupar de forma inmediata. Nosotros hemos estado empeñados en detener a los generadores de violencia y diario informamos a la mesa de seguridad sobre estas detenciones y esas personas que quedan en prisión preventiva.

Logramos, en ocasiones, ver una reducción de diez días aproximadamente cuando son detenidos.

Pero, si quien tiene esa mayor proximidad no cumple con su función, van a dejar esos vacíos que serán ocupados con esos nuevos generadores de violencia que están esperando tener esa oportunidad para ascender.

Si estuviera la policía donde debe estar, en su sector o distrito, eso no ocurriría. De manera que nosotros estamos en la mejor disponibilidad de trabajar coordinadamente, pero necesitamos que esté un secretario ya designado para tener esa cercanía, para trabajar con alguien que sabemos va a estar permanentemente ahí y no únicamente de encargado.

FIscal Central de la FGE, Hiram Sánchez Zamora.

Juan Manuel Hernández Niebla, del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, ha dicho que no existe una estrategia de prevención y en contra de las adicciones ¿En su opinión que tan bueno ha sido el trabajo en esos dos aspectos por parte de la secretaría?

PCC: Yo me limito a la opinión del trabajo que estamos haciendo en la Fiscalía, que es el que conozco a fondo. El Fiscal Ruiz dijo en principio que nosotros vamos a disminuir la flagrancia y vamos a ir por la investigación. Cuando he revisado los informes de un incremento del 800% en cateos, no es como ir a tocar una puerta y a ver que encuentras, es un trabajo muy profundo, muy profesional de inteligencia y se está trabajando en esta área.

Lo que estamos haciendo en prevención es trabajar en sistemas e invitamos a todos los municipios a que hagan este esfuerzo; por ejemplo con Mexicali hicimos un trabajo muy importante en prevención de delito.

¿Qué consideran que está pasando en Tecate? ¿Cuál es la problemática principal?

HSZ: La problemática principal necesariamente es la falta de presencia de la policía municipal en Tecate, una presencial real, que tenga como objetivo detener a las personas que delinquen. No es posible observar que estos homicidios se han cometido a metros del Centro de gobierno Municipal, eso habla de un nivel de impunidad. El delincuente delinque pensando que no lo van a detener, de manera que si tiene cierto nivel de apoyo de alguna corporación, va a poder delinquir con esa tranquilidad.

Necesitamos analizar qué es lo que está haciendo la Policía Municipal en Tecate, qué es lo que verdaderamente está haciendo, yo puedo decir que hasta el cierre de diciembre, todo lo que realizamos en el año, veníamos una participación baja o casi nula de la Policía Municipal en detenciones.

También observamos un enfrentamiento de células delincuenciales por sujetos que ya están identificados y que son blancos de la Fiscalía General del Estado.

Insisto, hemos llevado a cabo detenciones, hemos asegurado a la gente que participó en el homicidio del empleado del consulado y que tenían vínculos con células delincuenciales, pero si no tenemos esa participación de la Policía Municipal, no vamos a poder seguir avanzando.

Hace unas semanas el Fiscal comentaba que existe un problema de corrupción dentro de la corporación de Tecate ¿Qué es lo que ustedes ven?

HSZ: Al final de cuentas todo es corrupción, el no trabajar como deben de hacerlo es corrupción. Tenemos identificados en carpetas de investigación aquí y en la Ciudad de México un contubernio entre ciertos elementos de la Policía Municipal con miembros de la delincuencia organizada en Tecate.

¿Qué está sucediendo en la zona como la colonia Nueva Hindú y Cerro Azul?

HSZ: Ahí tenemos una problemática, son áreas de trasiego de droga, trasiego de personas que quieren ingresar de forma ilegal a los Estados Unidos por todas estas áreas que están alejadas de donde se encuentra la mancha urbana y obviamente por ellos hay una pugna por esas zonas.