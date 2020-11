Una enfermedad poco común

TIJUANA, B.C.- Suceli y Carlos son un matrimonio que esperaban a su 3er hijo, durante el embarazo los médicos le dijeron que tendría a una niña, con la ilusión comenzaron a hacer las compras para la nueva bebè. Pasando los meses de nacida notaron que en sus genitales algo no estaba bien. Acudieron a un pediatra particular y este les dio una noticia que jamás imaginaron, no tenía matriz, su hija Karla era en realidad Carlos.

“Me la pasaron a las horas de nacida y me dijeron que era una niña, la cargue y yo como una mama feliz de haber recibido a su niña y me preguntaban yo les decía que es niña y de hecho decían que era una niña muy grande porque peso casi los 4 kilos y midió 52 centímetros,y yo emocionada con mi niña, y hasta ahí todo normal, pero en sus partecitas estaba muy inflamada, pregunte y me dijeron que era normal que estuviese así", contó Suceli Nanduca, madre de Carlos.

“Con la llegada de la pandemia yo ya no la saque, tenia la duda porque sus genitales estaban muy inflamados, pero la quería cuidar, pero después en lo que se compuso todo, yo le dije q mi esposo “Sabes hay que llevarla, que este asi de inflamada de sus partes no es normal” cuando llegamos con la pediatra la desvistió, él aún iba vestido como niña, lo reviso y me dijo “Señora ¿Que cree? Su chica no es chica es un chico” yo quería llorar, estaba sola y no sabia que significaba, le hablo a mi esposo que estaba esperándome y la doctora nos explicó que es lo que podría ser, primero pensamos que tal vez era hermafrodita pero al hacerle un ultrasonido no tenía nada de mujer, habia un vacio donde tenía que estar su matriz, su útero”. Detallo Suceli Nanduca. Madre de Carlos.

Foto: Roberto Delgado

El pequeño Carlos padece de Hipospadia,trastorno en el que el orificio del pene se encuentra en la parte inferior del órgano y no en la punta. algo poco frecuente, y por lo general la cirugía que necesita se hace antes de los dieciocho meses de edad, con un costo aproximado de más de 80 mil pesos, por lo que es urgente hacerla, pero lamentablemente no cuentan con los recursos necesarios.

“Por favor estamos pidiendo que nos apoyen, el grupo de "tapitas cops" y "la flaquita" estaremos este domingo en la glorieta Cuauhtémoc vendiendo agua y chocolates, también quien guste apoyarnos donando cosas para nosotros venderlas o dinero para juntar el total me pueden hablar al numero 664 726 3260” Agregó.