Un gobierno que saldrá a la calle a solucionar los diferentes problemas: Arturo González

Un gobierno que saldrá a la calle a solucionar los diferentes problemas en las colonias es el que prometió Arturo González Cruz de llegar a la alcaldía de Tijuana.

Los contendientes por Morena a la presidencia municipal y diputaciones celebraron su cierre de campaña frente a las instalaciones del partido, ante un poco más de mil personas que se dieron cita a apoyar a sus respectivos candidatos.

El evento contó con la presencia del delegado de Morena en el estado, Leonel Godoy Rangel, quien enfatizó la importancia de que la ciudadanía vote por el partido para tener representantes en todas las alcaldías de Baja California, la gubernatura y las diputaciones.

“El 2 de julio empieza el cambio, hay que salir a votar, hay que invitar a nuestra familia, a toda la comunidad para que se de el cambio verdadero, que la cuarta transformación se sienta en Baja California”, apuntó.

El candidato a la presidencia municipal, Arturo González Cruz, aseguró que a diferencia de otras gestiones, su gobierno se enfocara en atender las problemáticas de las diferentes colonias.

Para entender cuales son las necesidades de cada calle y colonia, aseguró, se visitará diferentes zonas de Tijuana para tener un mayor acercamiento con la gente.

“El nuestro va a ser un gobierno abierto, que salga a las colonias, delegaciones, que salga a resolver las problemáticas que tenemos “, manifestó.

Además, dijo, se resolverán algunos pendientes que han aquejado a la ciudad desde hace varios años como la ausencia de calles iluminadas en algunas de las delegaciones.

“Se va a resolver el problema de las luminarias, nos vamos a enfocar en el mantenimiento de los parques; con este equipo de munícipes y el liderazgo de nuestro próximo gobernador y el presidente de la república vamos a abatir estos rezagos”, manifestó.

González Cruz añadió que, de ganar la elección, su gestión será un reflejo del gobierno de la república, el cual está enfocado en combatir la corrupción.

“Estoy convencido que el camino ya lo puso como ejemplo nuestro presidente López Obrador, a ser un gobierno sensible, que no mienta, que no traicione, que no robe; un gobierno que combata la corrupción, la violencia, ese es el gobierno que queremos y que vamos a seguir aquí en Tijuana”, aseguró.