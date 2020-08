Ubican 4 zonas de riesgo de contagio en Tijuana

TIJUANA, BC.- En las colonias Zona Centro, Zona Río, Pedregal de Santa Julia y Las Cumbres se ubican los casos activos de coronavirus, los cuales están presentes entre mujeres y hombres de 30 a 34 años y 60 en adelante, quienes corren el riesgo de propagar la enfermedad.

“Esos son los que tienen mayor riesgo ahorita de salir confirmados, porque son los que más movilidad hemos detectado”, declaró el secretario de Salud de Baja California, Alonso Pérez Rico.

Ayer reportó que Estado cuenta con 454 casos activos de Covid-19, de los cuales 152 se ubican en Tijuana en las colonias antes mencionadas, mismos que se originaron por el tránsito en los mercados sobrerruedas, centros comerciales y transporte público.

Pérez Rico explicó que la dependencia a su cargo retirará el aval en caso de que en estos lugares se descontrole la situación y recomendará al Ayuntamiento de Tijuana tomar las medidas pertinentes.

Asimismo, advirtió que las inspecciones por parte de la Secretaría de Salud continuarán en los lugares mencionados de Tijuana, en donde la tasa de incidencia por cada 100 mil habitantes de 8.34.

El secretario de salud expresó que es recomendable el uso del cubrebocas y mantener la sana distancia en los lugares concurridos para reducir los riesgos de un contagio de Covid-19.

Por otra parte, dijo que en Ensenada hay 104 casos activos de coronavirus y se localizaron en Los Encinos I, Zona Centro, Hidalgo, Valle Dorado (Sección Ríos) y Playas de Chapultepec.

Este municipio presenta la incidencia más alta de Baja California de 22.35 por cada 100 mil habitantes, porque lo que es necesario que la población reduzca su movilidad y evitar se ingresado a un hospital.

Respecto a Mexicali hay 140 casos activos de Covid-19, Valle de Puebla, Industrial, Los Pinos, Lomas Altas II, Victoria Residencial; y en el Valle de Mexicali, Durango, Guadalupe Victoria, Veracruz 2, Nayarit, Ciudad Coahuila, Los Pinos, Valle, Durango, Nayarit, entre otras.

En Tecate hay 13 casos activos de coronavirus, las colonias más afectadas son Colinas de Cuchumá, Cuauhtémoc, El Descanso; y en Rosarito se registraron 9 en Rosarito, Lucio Blanco y Ampliación Mazatlán. Y en San Felipe se detectaron 17 en Los Arcos, Porto Bello, Ampliación Segunda Sección, Primera Sección.

Por otra parte, Pérez Rico confirmó que 15 mil 467 personas han adquirido el virus, por el cual murieron 2 mil 931pacientes de marzo a la fecha. En el último mes se confirmaron 2 mil 100 casos de coronavirus y 471 decesos.

De esta manera la Entidad se mantiene en máxima alerta de la pandemia, por lo que es necesario que la población siga con las medidas preventivas como el uso del cubrebocas y reducir la movilidad.

Condiciones del HGT

Ayer el personal del Hospital General de Tijuana (HGT) se quejó por la falta de aire acondicionado y agua potable, situación que dificulta su labor diaria en altas temperaturas.

“Trabajo los fines de semanas en cocina y créeme, no hay agua para los pacientes. Yo levanté la voz y dije ¿al personal no les van a dar? Están los valores terribles, ellos con traje de protección se deshidratan, pero me dijeron que no”, expuso una trabajadora del HGT de manera anónima.

El secretario de Salud reconoció a problemática de la falta de aire acondicionado y dijo que el 20 de agosto iniciarán con un proyecto de remodelación del este sistema, además de sistemas de flujo y rehabilitación de los ascensores.

“Si no precisamente para eliminar micropartículas en el aire que disminuyen considerablemente las infecciones respiratorias”, afirmó.