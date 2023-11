Turismo médico disminuye hasta 50%: Colegio de Cirujanos Plásticos

Tijuana, BC.- El sector de turismo de salud de Tijuana habría sufrió una reducción de hasta el 50% en la afluencia de pacientes en los últimos meses, confirmó el presidente del Colegio de Cirujanos Plásticos de Baja California, Ricardo Vega Montiel.

Detalló que esta disminución se presentó desde mediados de agosto, teniendo recién una recuperación en el número de procedimientos realizados semanalmente hasta mediados del mes de octubre.

Atribuyó dicha reducción a varios factores, entre ellos las largas filas para cruzar entre fronteras, la devaluación del dólar, la percepción de inseguridad sobre la ciudad, y mala publicidad realizada por organismos en Estados Unidos contra los servicios médicos locales.

Todo eso hace una mezcla que no favorece el sector, pero nosotros no somos los únicos, el sector restaurantero, el hotelero y de servicios que ofrece regularmente la región en forma rutinaria están siendo afectados… Es una baja generalizada, no nada más es en el sector médico”, agregó.