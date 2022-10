Turbantes Oncológicos López & Chic apoya a pacientes con cáncer de mama

Tijuana, B.C.- La diseñadora de moda Lourdes López Moctezuma es una mujer superviviente de Cáncer de seno que tras ser diagnosticada en el año 2013 busco la manera de poder aportar su granito de arena y ayudar a otros.

"Tenemos distintos programas, de acompañamientos, de psicólogos, trabajamos junto con otros grupos de apoyo, en este caso con el grupo de apoyo adelante con la tanatóloga Carmen Anzaldo", explicó Lourdes.

Aquí ofrecen atención personalizada de la mano de mujeres con experiencia como la de las pacientes que llegan en busca de alivio y respuestas.

Tenemos fisioterapeuta, aquí damos fisioterapia a los pacientes que están pasando por el proceso. cuando te quitan la mamá te quitan los ganglios linfáticos. Tenemos nutricion y tenemos diferentes programas como el de prótesis mamarias y brasier oncológico", agregó.

Te puede interesar: Issste se compromete a la atención temprana de cáncer infantil

Ashley García

El cáncer de mama se ha convertido en una de las principales causas de muerte en mujeres a nivel mundial por lo que dejó claro que este mes es importante, pero todo el año debe serlo para toda la población el cuidarse y cuidarse.

Pacientes oncológicos

"Este mes se trata de hacer conciencia, porque muchas veces a las mujeres se les olvida tocarse, entonces por lo menos con tanta publicidad vas a poner esa fecha de que en octubre te tienes que hacer una mamografía. Octubre es simplemente el reflector para que no se te olvide que es el mes de la concientización a nivel mundial", señaló.

Y así fue que en 2015 nació la fundación “Turbantes Oncológicos López & Chic'', una fundación sin fines de lucro, que funge como guía para pacientes oncológicos de todas las edades. Lourdes al ser diseñadora de modas, cambió sus diseños urbanos para crear Turbantes, batas oncológicas, sombreros y muñecos que dona a pacientes que los necesitan.

Te puede interesar: Atrasos en detección y tratamiento empeora el cáncer de sangre

"Las mamografías son gratis, en el mes de octubre te vas al modulo rosa y son gratis todo el año, no hay pretexto, no es cuestión de dinero, tú nos hablas y te ponemos cita inmediatamente y te ayudan maravillosamente. hay que estar conscientes de que tenemos que cuidarnos", apuntó.

Jaziel Acevedo

En la “casita”, como llaman al colectivo de Turbantes oncológicos, también puedes encontrar un banco de pelucas.

“El banco de pelucas funciona como un prestamos, nos dimos cuenta que usar una peluca no es cómodo, por lo que solo la usan una o dos veces, entonces decidimos manejarlo por préstamos para eventos o durante las pacientes están en tratamientos, una vez ya no la necesitan la regresan para que otra persona haga uso de ellas, pero si quienes cortarla, pintarla, etc. También pueden comprar la peluca de su agrado”, dijo Lourdes.

Te puede interesar: El cáncer en menores de 50 años está aumentando a nivel mundial, ¿por qué?

Si deseas comunicarte con la asociación o hacer un donativo, puedes contactarlas directamente a través de su página de

Facebook: Turbantes Oncológicos López & Chic.