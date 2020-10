Tunden a Alcaldesa de Tecate por desperdiciar agua

Tecate, BC.- A la presidente municipal de Tecate, Zulema Adams Pereyra le llovió en redes sociales por publicar un video donde sale lavando el parque Miguel Hidalgo, lo que no fue bien visto por los ciudadanos es la cantidad de agua que utiliza.

“Alcaldesa, Zulema Adams, recibiendo la pipa de agua para el lavado de suelo del Parque Miguel Hidalgo. Por una ciudad más limpia”, se leía en la publicación que compartió el Ayuntamiento de Tecate en su página de Facebook.

Sin embargo, horas más tarde y después de recibir decenas de críticas por el uso del vital líquido, la publicación fue editada para agregar que se utilizaba agua tratada, versión que no convenció a muchos de los usuarios de redes sociales.

“Alcaldesa, Zulema Adams, recibiendo la pipa de agua tratada de uso exclusivo para el lavado de suelo en algunos puntos del Parque Miguel Hidalgo, haciendo así uso racional que por esta ocasión fue utilizada para limpiar uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad; recolectando basura, limpieza de chicles y colillas de cigarro”, señala el ‘post’ ya editado.

Los tecatenses reprochan que mientras algunas colonias no tienen agua, la Alcaldesa limpia el parque con un gran chorro de agua.

“Que bonito, desperdiciando el agua! Y tantas colonias batallando sin abastecimiento”, “Limpiar la ciudad pero del crimen y la delincuencia, esta señora no entendio el mensaje de los tecatenses”, “¿Como es posible que tire el agua de esa manera? Para eso existen las escobas de plano el chorro a todo lo que da, que mal ejemplo está dando”, “Hay no lo puedo creer porque no usa la escoba en vez de que gaste el agua puro desperdicio de agua y demás”, son algunos de los comentarios en la publicación.