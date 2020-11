Identifica FGE restos de bombero de EU desaparecido

Frank Aguilar, bombero de Los Angeles, encontró su terrible final asesinado en Rosarito, lo cual ya fue confirmado por las autoridades. Su cuerpo fue encontrado en el corredor 2000. Los sospechosos del homicidio permanecen detenidos.

Joe Biden se acerca a la Casa Blanca

Aunque Trump salga con eso de voto por voto y casilla por casilla, todo indica que Joe Baiden será el próximo presidente de los EU, cuando el próximo viernes el estado 'bisagra' de Pennsylvania cuente los votos por correo. Mientras, el mundo espera en suspenso.

BC baja la barrera de los 400 casos activos

Baja California logró contraer sus casos activos por debajo de la barrera de los 400, todos los municipios disminuyeron este indicador, no obstante, un día no hace tendencia, considerando que hubo más de cien diagnósticos nuevos de coronavirus en 24 horas, por lo que no hay que dejar a un lado las precauciones ante el virus.