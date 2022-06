Tras sufrir accidente necesita ayuda para operación

Tijuana BC.- Ivan García sufrió un accidente en diciembre del 2021 que lo dejó con clavícula rota en 6 pedazos y 9 costillas fracturadas, al inicio se arregló solo la clavícula ya que los médicos indicaron que las costillas sanarían solas, han pasado 6 meses, no ha sanado y el dolor cada vez es más fuerte.

La clínica uno del Seguro Social es un nivel dos y mi operación tiene que ser en un nivel tres. La doctora de Cardiovascular me mandó a traslados, porque me iban a mandar a Ciudad Obregón porque ahí hacen ese tipo de operaciones y está el médico especialista que realizaría la operación”

Explicó Iván García.

“Entonces yo llevé mis documentos a traslado, me dijeron que en un mes me contestaban y no me respondieron, ya después la doctora me dijo que iba a hablar con su supervisor y mandaron correo a los tres hospitales que pueden hacer la operación, pero como lo que yo ocupo cuesta mucho dinero, yo creo que no entra en el costo de una operación normal”, agregó.

Buscan ayuda

Su esposa, Griselda reconoce que la doctora que actualmente lo atiende ha hecho de todo para ayudarlos, pero quisieran que las autoridades volteen a ver el caso y los ayuden.

"Gracias a Dios ha sido muy buena onda la doctora, la verdad le agradecemos mucho, ella se ha movido dentro de lo que ella puede moverse, tocar dentro donde está, pero no ha recibiendo ella ni siquiera una confirmación”, compartió su esposa Griselda Rangel.

“Nosotros aquí afuera estamos luchando, si yo tengo que hacer muchas cosas para que él esté bien pues vamos a hacer nosotros, tocando puertas para poder pagar esta cirugía, los insumos que se necesitan porque no son tres pesos, es mucho", aclaró.

Mantienen esperanza

En este tiempo es su familia la que lo mantiene con esperanza de algún día volver a recuperar su vida, trabajar y practicar deportes con sus hijos. Las opciones son juntar la cantidad de $159.792 MXN para ser ellos quienes paguen la cirugía o que el IMSS lo ayude a ser trasladado a Obregón Sonora, Ciudad de México o Guadalajara Jalisco.

“Yo quisiera que no tuviera que comprar las cosas yo y lo segundo que me operan en Tijuana, aquí resido, pero si hay que trasladarnos nos vamos, yo lo que quiero es quedar bien. Es un pelear con mi cuerpo, saber que no puedo dormir del lado izquierdo, no puedo ponerme de lado, me lastima, no puedo desenvolverme, no poder correr o hacer ejercicio, no poder trabajar", dijo Iván.

"Hay momentos en los que está tranquilo y hay momentos es que está cañón, hay que estar cuidándolo, hemos sobresalido, nuestras amistades, familia, nos ayudan, apoyan con despensas, hemos salido, pero es difícil porque te dice el seguro que tienes tus incapacidades, pues sí, una incapacidad de trabajo, pero no alcanza, es poco, se atrasa, te quedas a la mitad ¿Cómo sobrevive uno?", preguntó Griselda.

Si quieres ayudar

Si deseas ayudarlos a reunir el dinero para comprar el material de la cirugía puedes hacer un depósito al números de cuenta: 1295278473 o a la tarjeta de débito: 4152313514583645. También puede comunicarse directamente llamando al teléfono: 664 756 7783

Y estar pendiente de las redes sociales para participar en una de las rifas que estarán haciendo.

Facebook: https://www.facebook.com/gricelda.rangel.58