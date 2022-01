Transportistas inician difusión de uso de cubrebocas

Tijuana BC.- Transportistas de la ciudad iniciaron una campaña de promoción de la vacuna contra el Covid-19 y del uso del cubrebocas por parte de los usuarios de algún taxi como camión del servicio público.

Ante la iniciativa, las autoridades de Salud del Estado anunciaron que donarán equipo de protección para que lo utilicen los choferes o los entreguen a las personas que utilicen el transporte público.

Tras una reunión que sostuvo con algunos de los líderes de los transportistas, el secretario de Salud del Estado, Adrián Amarrilla, manifestó que respaldan la campaña de promoción de la vacuna y del uso del cubrebocas principalmente en los momentos en los que se vive la cuarta ola de Covid-19 en la Entidad.

Explicó que otras de las medidas que han tomado los transportistas es la sanitización de las unidades, la cual es una responsabilidad de los mismos propietarios de las unidades.

Con relación de las personas que no utilicen el cubrebocas, Aarón Pallares Aceves, coordinador de delegados del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS), manifestó que no se les puede negar el servicio a los usuarios. Indicó que cerca del 100 por ciento de los ciudadanos utiliza medidas de protección, pero en caso que no lo hagan será el momento de que el chofer de la unidad les ofrezca el cubrebocas.

De acuerdo a las autoridades de Salud, el aforo en los vehículos de transporte es del 50 por ciento.