Transporta sin costo a los más necesitados

Tijuana, BC.- Un héroe sin superpoderes, pero sí con un taxi, Una llamada es suficiente para que Eloy Pacheco García acuda a ayudar ofreciendo servicio gratuito a personas con capacidades especiales y a adultos mayores que no cuenten con los recursos económicos suficientes.

“Yo comencé porque mi esposa tiene un bebé especial y yo observo cómo hay discriminación, la gente no ayuda, si ven a alguien en silla de ruedas no los ayudan a bajar o subir al transporte, entonces se me prendió la idea y pues para ayudar a las personas de la tercera edad tambien”, contó.

Para los usuarios que solicitan sus servicios dicen que es una bendición el que exista, ya que contaron que algunas veces son discriminados, y hasta se ha ganado el apodo de “El mejor taxista”.

“Es una bendición que exista este servicio, uno como es de escasos recursos pues no tiene con que, yo ahora voy pa’la clínica. Y nombre señorita aquí nos discriminan mucho, el transporte no tiene lo necesario para nosotros que tenemos discapacidad y además somos de la tercera edad, nos miran feo”, expuso Marino Arrieta, adulto mayor, quien es uno de los usuarios beneficiados.

“Yo me siento muy feliz, no soy rico ni nada, vivo al día tratando de llevar el pan a mi mesa y gracias a Dios sí se puede, yo seguiré haciendo esto siempre que tenga salud”, afirmó Eloy.

Hoy Eloy desea que sus compañeros se sumen y comiencen a hacer lo mismo para así poder ayudar a las personas que en verdad lo necesiten.

“Me gustaría que si un compañero mira esto pues que se sume y aporte su granito de arena, así podríamos ayudar a más gente y de otras zonas” expresó

Por último quiso aprovechar para mandar saludos a sus compañeros de trabajo, familiares y amigos que se encuentran en Oaxaca, Tijuana y Estados Unidos.

“Un saludo para mi mamá y a mi hijo, mi mamá se llama Josefa García González, tiene 89 años y mi hijo Juan y mi hija Azucena, y mi hija Violeta que no la conozco, quisiera conocerla, y a toda mi familia que se encuentra en la Unión Americana, mi hermana Felisa e hijos y todos los de aquí, familia Ramírez Moreno que están en Villas del Campo y a mi esposa”

Contacto:

Si deseas solicitar su servicio o ayudar, puedes comunicarte al número de teléfono: 6648490757

Eloy Pacheco atiende al llamado de la ciudadanía que se encuentre cerca de la zona donde el transista: Valle Verde, Cucapah y alrededores. Y de donde esté cerca en el momento de la llamada.