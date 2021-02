Transmitirá el Cecut el concierto 'La guitarra a través de los siglos'

TIJUANA, BC.- En un concierto cuyo solo título revela su aspiración antológica y sus alcances temporales, el maestro Jaime Soria Porto ofrecerá ese domingo 14 de febrero un recorrido por “La guitarra a través de los siglos”, interpretando obras de grandes compositores de música para este instrumento.

El concierto forma parte del ciclo Guitarras en Baja California 2021, que el Centro Cultural Tijuana, organismo de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, transmite todos los domingos de febrero en punto de las 19:00 horas (tiempo del Pacífico).

La difusión de esta serie de conciertos se lleva a cabo a través de la cuenta de Facebook cecut.mx, en el marco de la campaña nacional Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura federal.

“En este recital, Jaime Soria realiza un recorrido por la música de las distintas épocas, en un programa donde el público puede escuchar algunas obras originales características del repertorio guitarrístico, junto a otras menos conocidas y transcripciones de diferentes periodos musicales”, señala la presentación del programa.

Indica también que en el repertorio que incluye “La guitarra a través de los siglos” hay música de la Edad Media, el barroco, del periodo clásico, el romanticismo y piezas representativas de varias corrientes del siglo XX.

El programa comprende Cantigas de Alfonso el Sabio del siglo XIII, el Preludio BWV 1007 de Johann Sebastian Bach (1685-1750) y Cuatro caprichos de Luigi Legnani (1790-1877), para adentrarse luego en el siglo XIX con An Malvina y Le Gondolier de Johann Kaspar Mertz (1806-1856) Y Capricho árabe de Francisco Tárrega (1852-1909), uno de los grandes compositores del instrumento, antes de desembocar en Improvisso de Marco De Biasi (1977) y Ashes and Tears (after the fire) de David Pelham (1941).

Cuatro piezas latinoamericanas también del siglo XX rematarán el concierto de Soria Porto: Preludio tristón de Máximo Diego Pujol (1957), Choros (No. 1) de Heitor Villa-lobos (1887-1959), Julia Florida de Agustín Barrios (1885-1944) y Atravesado de Gerardo Tamez (1948).

Jaime Soria es uno de los guitarristas mexicanos más destacados de su generación; desde el inicio de su carrera ha mantenido una constante actividad concertística como solista e integrante de conjuntos de cámara, que lo ha llevado a presentarse en algunas de las más importantes salas y festivales de la Ciudad de México y otros estados de la República.

También ha ofrecido conciertos en Estados Unidos, Bélgica, España e Italia, y actuado como solista de la Orquesta Sinfónica de Michoacán, la Orquesta Filarmónica de Toluca y la Orquesta de Cámara de la Universidad Michoacana.

A lo largo de su carrera ha obtenido varios premios y reconocimientos en concursos nacionales, así como en la III Selezione Giovani Concertisti de Parma, Italia, y los concursos de Fresno y Miami en Estados Unidos.

Jaime Soria fue becario del Fonca, hoy Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales, y de los Fondos Estatales de Cultura de Michoacán y el Estado de México.

Egresado del Conservatorio Nacional de Música, Soria Porto ha tomado cursos de perfeccionamiento con grandes maestros del instrumento, entre quienes se cuentan David Russell, Joaquín Clerch, Paolo Pegoraro, Zoran Dukic, Carlo Marchione, Gerardo Arriaga, Pepe Romero, Pavel Steidl, William Kanengiser, Pablo Márquez, Eduardo Fernández, Fabio Zanón, Stephan Schmidt, Ricardo Gallén, Antonio Corona y Horacio Franco.

Cuenta con seis grabaciones: Música para guitarra del siglo XIX; 12 maderas mexicanas-Música latinoamericana para guitarra, Guitar Recital, Rossiniana-Música para Guitarra de Mauro Giuliani, Sevillana-Música Española para Guitarra de Tárrega y Turina, así como un DVD: Jaime Soria Recital de Guitarra.

Maestro de guitarra en el Conservatorio del Estado de México en Toluca, y en el Centro para la Investigación y Desarrollo de la Guitarra (CIDEG) en Paracho, Michoacán, Soria Porto imparte clases en la Escuela de Bellas Artes de Toluca, y en la Escuela de Iniciación Artística Núm. 2 del INBA; fue maestro del Conservatorio Nacional de Música del 2005 al 2016, en donde sus alumnos obtuvieron 60 premios en concursos regionales, nacionales e internacionales.

