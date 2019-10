'Transición ha sido un dolor de cabeza': Jaime Bonilla

TIJUANA.- A pocos días de que Jaime Bonilla Valdez tome protesta como nuevo gobernador de Baja California, aún desconoce el nivel de endeudamiento en el que Francisco Vega de Lamadrid dejaría al estado.



Bonilla Valdez aseguró que el proceso de transición estatal ha sido el problema número uno, pero dentro de la información que han conseguido destaca la presencia de alrededor de 600 aviadores, es decir, personas que cobran del Estado.



Explicó que se ubican en varias dependencias como la Secretaría de Educación, en salud o en la Cespt, pero es algo que no podrán comprobar hasta que cuenten con más detalles.



“La transición ha sido un verdadero dolor de cabeza para nosotros porque estamos entrando con un gobierno que jamás ha hecho una transición por 30 años, cuando vas y les preguntas por estados de cuenta no saben ni qué les pedimos”, agregó.



Se llega a las oficinas y resulta que el día que citan al personal para hacer la transición está cerrada, indicó, les cambian el horario y después les dicen que en lugar de dos o tres horas van a ser solo 20 minutos.



“Es algo muy parecido a lo que sucedió en Tijuana, así operan los panistas y eso dice que se sienten los dueños del Estado, por eso no quieren dar la información, porque se sienten ofendidos”.

¿Va a investigar a “Kiko”, lo metería a la cárcel?

Yo no soy juez y parte, pero son tantas las acusaciones y tanta la veracidad de acuerdo a lo que hemos visto, que el Gobernador la va a tener muy difícil por más que sea tapete del Presidente, por más que quiera congraciarse.

Él tiene un compromiso con el pueblo de Baja California, que no quiere sangre, quieren justicia, que lo robado sea devuelto.

¿Iniciará una investigación?

Todo indica que sí iniciaremos una investigación, pero para eso existe el poder respectivo, se sabe que sí hay denuncias en su contra y se le darán curso, como el caso de la UABC porque sabemos que los recursos federales se le dieron.

Luego de la consulta ciudadana que se realizó el domingo, ¿se obtuvo los resultados que esperaba?

Esperábamos ganar porque acaba de pasar una elección y nos fue muy bien, pero creo que fue una reacción mayor a la que pronosticamos, pensé tener un 58 o 60 y tantos por ciento, pero fueron 70.

La gente está muy politizada, todos quieren un cambio y están involucrados porque fue una consulta que ni siquiera se promovió en los medios, en las redes y en los círculos ciudadanos que tenemos.

El periodo de la Gubernatura se ha convertido en uno de los temas de discusión a nivel nacional, ¿a qué cree que se deba?

A los intereses que existen detrás de todo esto, tenemos un PAN que no quiere entender que perdieron las elecciones y pretenden minimizar sus daños, tenemos un PRI que se cree con posibilidades de ganar la elección en dos años y buscan que Morena no gobierne por más de ese periodo.

Hay un factor político, no de ideologías, son intereses económicos por lo que ha representado Baja California para Acción Nacional, de aquí se cristalizó una agenda que trajo a dos presidentes de triste memoria.

Ellos ven a Baja California como su base operativa y siempre este Estado ha sido la ficha de intercambio.

Nuestra victoria fue tan contundente que no les dio margen aunque sí operaron o tuvieron intención de hacer fraude, porque lo vimos cuando se hizo el conteo de los votos.

Observamos cómo habían rasurado casi 40 mil votos, pero no pensaron que el porcentaje iba a ser tan grande y no les iba a alcanzar.

¿Cree que este antecedente del periodo de la Gubernatura le pueda generar alguna afectación a su mandato?

No voy a tener ninguna nube sobre mí o la administración, porque lo que se está haciendo es defender los derechos políticos del Estado, es muy claro que Baja California quiere una Gubernatura estable.

Si alguien me puede decir a mí que una Gubernatura de dos años ha funcionado entonces me quedo callado, pero han sido un fracaso y cuando a eso le sumas un estado colapsado financiera, social y políticamente, una Gubernatura corta no hace más que enterrarnos más.

Los proyectos que se tienen para Baja California son del 2019 al 2024, así fue mi campaña porque yo me registré para cinco años y la convocatoria decía ese periodo, después la cambian y nunca publican otra convocatoria.

La información que se tenía era para una convocatoria de cinco años, por alguna razón el Instituto Electoral o el Tribunal Electoral no emitieron una nueva convocatoria, yo soy muy mal pensado y si no lo publican es por algo, no pudieron haber cometido tal error.

Puedo decir que mucha gente que acudió a la encuesta me decían que pensaban que era por seis años, es decir, había una desinformación quizá a propósito.

El INE se siente invadido en sus funciones porque creen que la consulta popular ellos son los que la tienen que determinar, pero el pueblo tiene derecho a opinar sobre todos los temas.

Debemos de tener más consultas, todos los estados deben de consultar más al pueblo, ¿cuál es el miedo?, yo siempre digo, ¿la consulta te insulta?, a mí no.

Durante la encuesta ciudadana hubo testimonios de la gente donde decían que en dos años era imposible cambiar 30 de malos gobiernos, por eso estaban a favor de cinco o incluso seis, ¿qué opina al respecto?

Es como la administración del licenciado Andrés Manuel López Obrador, a los siete u ocho meses de entrar y haciendo los cambios empezaron nuestros detractores a decir “¿dónde está el cambio?”.

No podemos decir que en poco tiempo se ha cambiado todo, pero ellos tuvieron 70 años haciendo eso, el señor Presidente apenas va a cumplir un año, hay que darle oportunidad para que realmente se haga ese cambio de raíz.

La resistencia siempre va a existir, porque como dice el Presidente “que no se han dado cuenta que perdieron, que esto ya cambió y que los tenemos rodeados”, en Baja California es lo mismo, el PAN no quiere entender que perdió.

¿Qué proceso sigue para definir el periodo de la Gubernatura, usted tiene un as bajo la manga al respecto?

La consulta es parte de un proceso que esta legislatura optó para verificar cuál era el pulso del ciudadano, sigue ahora que se le mande la ley al gobernador para que la publique.

Él debe publicarla, le guste o no lo tiene que hacer, primero decía que no lo haría y que nadie lo iba a presionar; luego dijo “sí la voy a publicar pero bajo reserva”, pero después que no, que sin reserva, y hace dos semanas mencionó que no de nuevo.

Ya que se publique los opositores del pueblo tienen la oportunidad de ir a quejarse ante la Suprema Corte de Justicia, entonces entraría en discusión y se irían al fondo del tema, ver qué se hizo bien y qué mal, porque deben revisar desde el 2014.





¿Tiene algún plan de trabajo a dos años en caso de que la Suprema Corte así lo decida?

Mi postura será de aceptar el dictamen de la Suprema Corte y con el proyecto que tenemos trabajaríamos hasta donde lleguemos, se puede laborar sábados y domingos, días festivos y horarios largos para tratar de reponer.

Es difícil que te alcance un proyecto de cinco para hacerlo en dos, estoy seguro que el Presidente nos va a ayudar a que se haga lo más rápido que se pueda, pero vamos a acatar la decisión.

Óscar Vega Marín confronta al Presidente.

Vean el valor que tuvo Vega Marín para irle a reclamar al Presidente cuando él perdió la elección, no tiene vergüenza y esa es la realidad.

Lo aborda para decirle que hay un problema constitucional que ellos causaron en el 2014, porque fue el PAN, gobernador y legislatura eran panistas cuando amañadamente lo hicieron.

En una entrevista nacional hizo fuertes declaraciones contra Jorge Hank Rhon y Gustavo de Hoyos Walther de tener una campaña en su contra, ¿en qué se basa para ello? ¿Qué tipo de ataques ha ejecutado Hank en su contra?

El interés político que existe del presidente nacional de la Coparmex, que yo llamo la Coparpan, quieren seguir mangoneando porque él es sobrino de un ex Gobernador de Baja California, panista por cierto, y muy corrupto.

El señor Eugenio Elorduy Walther se robó cantidades tremendas de terrenos en el Bulevar 2000, se quedó con grandes extensiones.

Quieren defender sus intereses porque no les conviene que llegue un gobierno y exponga los negocios que han hecho por muchos años.

El señor Elorduy antes de ser secretario de finanzas era un empresario pequeño, muy marginado, con tremendos problemas de flujo; luego se convierte en el secretario y solventa sus problemas económicos, se hace de propiedades, socio de empresa Sempra y quieren seguir prendidos de la ubre.

30 años tienen viviendo de Baja California, han tenido a sus hijos e hijas, yernos y primos en el gobierno; perder todo eso se les hace muy difícil.

Ellos dicen por qué le vamos a dejar a Morena que gobierne por más de dos años si nosotros somos los dueños del estado de Baja California, así se sienten los panistas, sienten que les quitamos una cosa de ellos.

Por el lado de Jorge Hank para mí es claro que él financió la campaña de Jaime Martínez Veloz, él nunca ha tenido un clavo y de repente tuvo recursos tremendos para hacer inclusive conferencias de prensa, no solo aquí sino en todo el País. ¿Cómo te explicas esos recursos?, por eso pienso eso, dicen piensa mal y acertarás, y es claro que hay intereses políticos.

¿Cuál es su mensaje a los bajacalifornianos?

Que habrá un buen gobierno, transparente, trabajador, honrado y que les va a rendir cuentas a todos.