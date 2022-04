Tráfico en Tijuana también afecta a conductores de Uber 

Tijuana, BC.- El presente problema que atraviesa la ciudad por las vialidades saturadas, ha impedido que conductores de Uber brinden un servicio óptimo en Tijuana, afirmaron prestadores del servicio.

“Cuando un pasajero pide el servicio por lo regular llegamos en menos de cinco minutos, con el tráfico esas esperas para el usuario se han extendido cerca de once o doce minutos”, explicó Daniel Cervantes Loza, conductor de Uber.

El chofer expuso que si bien la movilidad ha aumentado en la ciudad, esto ha representado más gastos para todos, ya que las tarifas han aumentado y como conductor, la gasolina del vehículo no dura lo suficiente debido al tráfico.

Saturación de rutas

También luego sucede que existen rutas alternas para ir y llegar más rápido pero incluso esas calles están llenas de carros, nos afecta porque mientras más nos tardemos haciendo un viaje hay menos probabilidad de agarrar otro”, mencionó.

Emilio Juárez Pérez, conductor de motocicleta y repartidor en servicios como Didi Food y Uber Eats, señaló que el tráfico ha provocado que algunos platillos que reparte lleguen en mal estado a su destino principal.

“A veces el tráfico, que todo se vaya moviendo brusco y que vaya a cierta velocidad hace que los alimentos no lleguen en buenas condiciones, ya ha habido un par de veces que no me reciben los pedidos por esta razón”, argumentó.