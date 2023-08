Trabaja uno de cada cuatro 'abuelos' en BC

Tijuana, BC.- La pandemia fue uno de los detonantes que llevó a Refugio Hernández Sotelo, de 64 años y su esposo, Luis Alberto Mejía Ruiz, de 67 a incorporarse a los cerca de 5 mil ambulantes de la tercera edad que operan en los mercados “sobre ruedas” de Tijuana.

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Baja California 1 de cada 4 adultos mayores cuentan con una fuente de empleo, que en el caso de la pareja es su puesto de artículos deportivos en el “Swap Meet” Fundadores.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), los adultos de la tercera edad representan el 6.5% de la población total en el estado.

“Mi esposo perdió su empleo durante la pandemia y fue una época difícil, porque ni siquiera sabíamos si es que íbamos a poder librarla con tantos contagios”, recordó la señora Refugio.

Apoyos no alcanzaban

Hubo un momento en que no sabían qué hacer, agregó Luis Alberto, su esposo, porque no podían salir de casa y los apoyos de gobierno que recibían no les alcanzaba.

Así fue que decidió aprovechar los años de visa que le quedan para comprar artículos relacionados a una de sus actividades favoritas: Los deportes.

Desde joven realizó actividad en todo tipo de disciplinas, explicó, lo que le permitió conocer los artículos que mayor valor tienen y que puede comercializar con mayor facilidad.

Balones, equipo para práctica, ropa deportiva, mancuernas, accesorios para gimnasio, tablas de surf y otros más son los artículos que le solicitan con mayor frecuencia, detalló Mejía Ruiz.

“Pura compra y venta, básicamente, encontramos el espacio para rentar y gracias a Dios nos ha ido bastante bien, ahorita estamos sólo los fines de semana pero también pensamos en vender afuera de nuestro hogar”, dijo.

Trabajadores

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, en Baja California suman 245 mil 280 adultos de 65 años o más, distribuidos en 113 mil 464 hombres (46.3%) y 131 mil 816 mujeres (53.7%), del total de adultos en el Estado.

En cuanto a la población económicamente activa (PEA), la Secretaría de Economía e Innovación de Baja California detalla que el 28.8%, es decir 70 mil 640 adultos mayores desempeñan algún tipo de trabajo.

La ENOE detalla que en Baja California 892 mil 921 personas, de todos los grupos de edades, son económicamente activos con una jornada promedio de 44.31 horas semanales de trabajo.

Rango salarial

El rango salarial promedio percibido en los diferentes ramos, establece el reporte, rondaría entre los 2 mil 861 pesos y los 3 mil 302 pesos semanales, considerando los promedios que maneja el Inegi en la publicación del primer trimestre del 2023.

Sin embargo, la Ley Federal del Trabajo (LFT) estipula que la jornada de trabajo de las personas adultas mayores no podrá exceder las seis horarias diarias y deberán dividirse en períodos máximos de tres horas.

Considerando la jornada laboral de este plazo, un adulto mayor de los 65 años en Tijuana puede percibir semanalmente entre los 2 mil 325 pesos y los 2 mil 683 pesos semanales, sin embargo muchos de ellos dependen de si mismos con pequeños emprendimientos como el caso de Refugio Hernández Sotelo y Luis Alberto Mejía.

De acuerdo a la Asociación “Mercado Sobre Ruedas 4 de Junio”, entre los 400 mercados que existen en Tijuana generan empleo a cerca de 5 mil adultos de la tercera edad.

Según datos de la Dirección de Inspección y Verificación Municipal, de los más de 21 mil permisos otorgados a ambulantes en el año, el 25% de corresponden a personas de la tercera edad y con discapacidad.

Celebran su día

Al igual que la pareja de comerciantes lo hará hoy con sus tres hijos y sus cuatro nietos de 10, 8, 2 años y una bebé de 10 meses, que para ellos es “el mayor regalo que puedan tener”, miles de adultos mayores celebran hoy el Día del Abuelo en Baja California.

Refugio y Luis Alberto aseguran que son ellos, sus nietos, principalmente, quienes los motivan a salir adelante.