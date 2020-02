Traba en permisos detiene inversión de maquiladoras

Tijuana, BC,. No hay voluntad del Gobierno federal para atraer mayor inversión al País, aseguró Luis Manuel Hernández González, presidente Zona Costa de la Asociación de la Industria Maquiladora y de Importación (Index)

Aseguró que por las “trabas” que la Secretaría de Economía pone para otorgar los permisos Immex a industrias, México y con ellos BC, está dejando de ser atractivo como País para nuevas inversiones en materia industrial.

Explicó que desde abril del año pasado, al menos a las empresas que han llegado a Baja California, no les han otorgado los permisos.

Detalló que actualmente hay 12 empresas en espera de ellos, ya sea para comenzar sus operaciones o ampliarlas.

“En el programa Immex son 6 mil empresas a nivel nacional de las cuales cerca de un 30% o 40% son empresa certificadas; una empresa certificada tiene el beneficio de que si él quiere ampliar su operación, la Secretaría de Economía se los otorgaba en automático, ahora ese proceso no se está respetando”, señaló.

El líder industrial exhortó a que el Gobierno Federal defina cuál es su postura sobre la inversión.

“No puedes estarle diciendo al inversionista que porque no te llegó un correo, o porque el archivo que mandaste era otro formato o demasiado pesado y no lo pueden recibir, no le puedes otorgar el permiso, es como si estuviéramos en un país del tercer mundo”, opinó.

Carlos Jaramillo, coordinador del Comité de Desarrolladores Industriales de Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana (Deitac), coincidió que es preocupante el tema de la autorización de estos permisos.

“Están volteando a otras latitudes, hay empresas que tienen detenida su producción, pagando sueldos y renta sin poder generar ingresos”, detalló.

Heriberto Galindo, presidente de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana (Arhitac), aseguró que el golpe a la creación de empleos por el freno a los permisos Immex se refleja en los números de demanda de espacios, que esta industria, es la que genera el mayor porcentaje a nivel nacional de empleos formales, un 57%.

Ossie Díaz director Grupo Tacna, declaró que al menos dos empresas que invirtieron en Tijuana y que crearán alrededor de 800 empleos, no han podido iniciar operaciones por la falta del permiso.

“Anteriormente un trámite como este se hacía en cuestión de días”, señaló Ossie Díaz.

“Es el caso de una manufacturera de muebles que cuenta con 5 plantas en Tijuana dando empleo a más de mil 500 personas y necesita otro espacio adicional de 160 mil pies cuadrados creando de 500 a 700 nuevos empleos para la región”, ejemplificó.

También comentó el caso de una inversión europea que arribó al Estado hace un par de años; la empresa inició con 20 empleados y ahora necesita un espacio adicional de más de 50 mil pies cuadrados para cumplir la demanda de sus clientes y crear más de 150 nuevos empleos.

OPCIÓN “B”

El secretario de Desarrollo Económico de Tijuana, Arturo Pérez Behr, informó que a su oficina se han acercado varias empresas para pedir apoyo con el permiso IMMEX, ya sea para ampliarlo, adquirirlo o renovarlo, porque han presentado retrasos en sus procesos.

Señaló que ante esta problemática existe otro programa que otorga los mismo beneficios llamado Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE), que otorga la Servicio de Administración Tributaria (SAT), a diferencia del IMMEX que lo otorga la Secretaría de Economía.

El RFE consiste en la introducción, por tiempo limitado, de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas a un inmueble habilitado como RFE, para que sean objeto de manejo, almacenaje y custodia.

¿Permiso Immex?

El Programa Immex es un instrumento mediante el cual se permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de procedencia extranjera.