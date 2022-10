Torneo internacional ‘Border Battle’ va por una tonelada de ayuda

TIJUANA, BC.- Disfrutar de un evento internacional de baloncesto y a la vez apoyar a una noble causa será posible gracias a la edición 2022 del tradicional torneo “Border Battle” que se realizará dentro del Auditorio Zonkeys, del 25 al 27 de noviembre próximo, así se dio a conocer hoy en conferencia de prensa.

El torneo, que enfrentará a equipos de Estados Unidos y México de la región, tiene como objetivo reunir una tonelada de alimentos no perecederos para la fundación Tijuana Sin Hambre, que actualmente tiene una cocina en esta ciudad para personas de escasos recursos.

“Estoy muy contenta de este evento que llevaremos a cabo en el mes de noviembre. Es un torneo que se ha realizado por varios años en la ciudad, de forma muy exitosa, pero en esta ocasión con causa. Estamos trabajando en conjunto con la profesora Eva Torres, quien nos dio la confianza.”, comentó Andrea Jáuregui, Directora General de Tijuana Zonkeys.

“Platicando en conjunto, vimos la forma de que fuera más allá de lo que ha sido la justa en los últimos años. Hemos trabajando de la mano con Maru y Yolanda, desde la fundación Apoyemos a Tijuana, de apoyarlas y poder donar un poco de alimentos y dijimos: no hay mejor forma de reanudar los lazos que ya habíamos hecho y aplaudirles, ya que ahora tienen un comedor y que es una gran aportación a Tijuana… Como Zonkeys, nos unimos y cerramos el año con broche de oro”, agregó.

Equipos confirmados

Entre los equipos confirmados por Baja California, se encuentran: Cetys Universidad, Universidad Autónoma de Baja California, Instituto Tecnológico de Tijuana y Zonkeys Elite.

Los representantes de Estados Unidos son: Hoover Hight School, Future de nivel “prepa”, Trinity College, Cooper International Academy y Balboa School, éstos dos últimos estarán presentes, tanto con su equipo “A”, como el “B”.

“Border Battlee” nació en el 2013 y se ha realizado anualmente en Tijuana y este “año contaremos con preparatorias de Estados Unidos, pero que están enfocadas en el basquetbol y tiene jugadores de hasta 19 y 20 años”, comentó Eva Torres, fundadora del evento.

Tijuana sin hambre

Es importante mencionar, que Tijuana Sin Hambre nació a raíz de la pandemia “donde hubo una crisis que no se había vivido en Tijuana y quisimos hacer algo por nuestra ciudad e inició con la unión entre amigos y vecinos que buscamos hacer algo porque esta región fuera menos golpeada y vimos que el hambre era lo que teníamos que atender… Actualmente somos una asociación líder en la frontera contra el hambre”, comentó Maru Rique, Fundadora.

Tijuana Sin hambre tiene una cocina en conjunto con This is about Humanity, además de otras asociaciones, misma que da 2 mil comidas diarias a diferentes albergues y orfanatos de la ciudad.

Los aficionados que deseen apoyar, pueden acudir con alimentos a las instalaciones del Auditorio Zonkeys desde el 1 de noviembre; se entregarán pulseras para las actividades por los tres días.

En la rueda de prensa también estuvieron: Dora Garay, de la Academia Zonkeys, y Yolanda Walter, de This Is About Humanity.