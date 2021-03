Tomar decisiones rápidas, le permite superar pandemia

Tijuana, BC.- La pandemia cambió la forma de hacer negocios y aceleró el crecimiento del comercio en línea, como en el caso de Alicia Velarde, quien pasó de tener un estudio fitness para mujeres a dar clases virtuales.

Explicó que fue en 2015 cuando abrió su academia, daba tres clases por día, pero también contaba con otras instructoras, pero hace un año les notificaron que tenían que cerrar por la contingencia sanitaria.

“La última clase presencial que di fue hace un año exactamente, y al lunes siguiente empecé a hacer las clases por internet”, afirmó.

Antes de eso ella no comenzaba en lo virtual al no considerarlo necesario, afirmó Alicia Velarde, así como la falta de tiempo, le daba vergüenza, o porque no contaba con el equipo para las grabaciones y realizar el streaming.

Manifestó que con anticipación ella pudo prever que sería largo el proceso de recuperación, y que ni en su mejor mes podría recobrarse de todos los gastos acumulados, pues simplemente de la renta del local son mil dólares.

“Al ver la situación siento que tomé decisiones rápidas, sabías, quitando un poquito la emoción y el sentimentalismo del apego a un negocio, vi que el rubro en el que estoy estaba muy golpeado”, puntualizó.

Con el cierre de su local, Alicia Velarde consideró que se liberó de la tensión, y en dos meses vendió todo el equipo de su estudio y decidió invertir su tiempo y dinero en mudarse al mundo virtual, ofreciendo clases en línea.

Su visión fue más allá de una trasmisión por redes sociales, destacó que abrió una página web para Zen 40 studio, para darle más profesionalismo, evitar problemas de conexión, derechos de autor, entre otras cosas.

“Tengo aproximadamente 200 clases, me enfermé de Covid, tuve que parar un poquito, pero gracias al trabajo que había hecho seguí vendiendo planes, con una buena publicidad”, expresó la emprendedora.