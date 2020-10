Toma protesta la Alianza Mexicana de Abogados capítulo Baja California 

Tijuana, BC.- Con la presencia de su Presidente Nacional, Ricardo Beltrán Verduzco se llevó a cabo la toma de protesta de la Alianza Mexicana de Abogados (AMA) sector Baja California misma que dirigirá Rafael Maurizio Cruzmanjarrez García.

Esta Alianza tiene como ejes fundamentales la defensa de la legalidad, la constitucionalidad y el respeto al estado de derecho y como propósito aglutinar a todas las asociaciones de abogados de todo el país.

“Hace un año y medio empezamos a constituirnos y es que a raíz del Covid-19 acciones indispensables para la vida de la nación, como lo es el Poder Judicial y la impartición de justicia se vieron permeadas y es desgraciadamente no diseñaron los protocolos adecuados para efecto de atender al justiciable y eso es una situación extremadamente delicada, ya que no solo fueron los 32 tribunales de justicia del país, sino el poder judicial de la federación hizo lo mismo, queriendo engañar que está atendiendo de manera electrónica, por ello vimos que no existía una organización que defendiera a los Abogados y decidimos constituir AMA, pero sobre todo para defender los intereses de la sociedad porque nosotros somos el principal referente que tiene que ver con la justicia” externo Beltrán Verduzco.

Foto: Cortesía

AMA estará atento al actuar de las autoridades, con énfasis aquellas que atenten con la impartición de justicia teniendo como premisa que el poder no es para perjudicar a la gente, es para servirla en el marco del respeto y lo que establecen los principios legales, por lo que buscará que se trabaje de manera unida con una aplicación correcta de la ley.

Algunos de los integrantes de la Alianza Mexicana de Abogados en el Estado son: Armando Atilano Peña, como Secretario General Nacional, Vicepresidente de Vinculación con Estados y Municipios; Carlos Atilano Peña, como Vicepresidente Municipal en Tijuana; Hassan Franco Ruiz, como Coordinadora Regional de Mujeres; Reyna Ramírez Oropeza, en la Coordinación General de Jóvenes Abogados Alexander Francisco Bazán Gómez Llanos; y como Vicepresidente de Comunicación Social, Esteban Capella Ibarra.