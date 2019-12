Toma protesta Carlos Jiménez Ruiz como nuevo dirigente estatal del PRI

TIJUANA.- Lograr que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sea nuevamente una opción electoral es el objetivo principal de Carlos Jiménez Ruiz, quien hoy tomó protesta como nuevo dirigente estatal.

Con la presencia del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, Jiménez Ruiz tomó posesión oficialmente como presidente a nivel estatal y Guadalupe Jiménez Fregoso como secretaria general, ambos para el periodo 2019-2023.

Tras tomar protesta, Carlos Jiménez Ruiz apuntó que los objetivos del Partido Revolucionario Institucional en Baja California es volver a ser una opción en las elecciones.

Vamos a hacer esa reestructuración en el partido, vamos a sentarnos todos los priístas y con ellos vamos a trabajar, dijo.

Con trabajo en equipo entre los priístas de todo el estado, aseguró, se logrará colocar al partido en los primeros planos electorales.

“En Baja California, el PRI, después de 30 años de haber perdido el poder, hoy se encuentra en una condición muy difícil, hemos tocado fondo, no lo podemos negar”, manifestó.

El presidente estatal dijo estar consciente de que se avecinan retos a corto y mediano plazo, sin embargo, si se trabaja en equipo, se logrará ocupar nuevamente la función pública.

“Vamos a comenzar de cero, no ignoramos las circunstancias en las cuales se encuentra el partido, ese es el reto al que los quiero invitar, ese es el llamado; si no reconocemos los excesos y errores del PRI, no podemos volver a ser opción electoral en las próximas elecciones”, enfatizó.