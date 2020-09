Toma posesión Saúl Cuautle Quechol como rector de la Ibero Tijuana

Tijuana, BC.- En ceremonia solemne, Saúl Cuautle Quechol, S.J., tomó posesión como Rector de la Universidad Iberoamericana Tijuana para el periodo 2020-2024, quien recibió la venera como símbolo de la autoridad que hoy se le confiere por parte de Lorena Giacomán Arratia, Asistente de Educación de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús.

En su mensaje a la comunidad de Tijuana, reconoció que esta frontera no sólo es el sueño que ambiciona ser diferente o el fin de una historia personal, que busca dejar atrás situaciones poco esperanzadoras de vida: "Tijuana es un puente. Esta imagen, me ayuda para definir parte de nuestra misión educativa. En la frontera más transitada del mundo, la Compañía de Jesús tiene la tarea de vincular culturas, entablar diálogos, favorecer el encuentro entre las personas con la realidad, la trascendencia, la justicia y solidaridad con los migrantes".

Destacó a la Ibero Tijuana como parte de las más de 200 universidades confiadas a la Compañía de Jesús en el mundo, para seguir ´´trazando el rumbo´´, respondiendo con ello a la compleja realidad sociocultural de la zona e incidiendo pertinentemente en su transformación para el mayor bien de sus habitantes.

"Esta tarea no ha sido fácil, ya que el lugar de frontera exige y pide modos distintos, no repetibles, dadas las características y circunstancias de la población y de la zona. Ello nos ha llevado a estar siempre en búsqueda de cómo hacer pertinente nuestra propuesta educativa que logre una transformación plena de la persona y de la comunidad. Este modo de proceder, junto con el discernimiento y una mirada profunda de la realidad, seguirán siendo parte de nuestro día a día en la universidad".

Señaló que el cumplimiento de la misión educativa y la superación de los desafíosdel contexto actual que vivimos, se hará evidente con la realización del Plan Estratégico Institucional como uno de los principales retos del Proyecto Educativo de la Compañía de Jesús en el tejido de la pandemia y pospandemia, desde esta zona geográfica y a partir de las necesidades formativas de las y los profesionales que la sociedad necesita, para edificar y animar una sociedad más humana.

El Plan Estratégico Institucional responderá a la necesidad urgente de romper paradigmas educativos: "Por la adversidad que vivimos, necesitamos de nuestras mejores cualidades para salir airosos de la provocación de situarnos en un cambio de época; necesitamos descubrir y poner al servicio de todas y todos nuestros recursos, como personas y como institución educativa. Ello implica asumir otras dimensiones del saber tales como la inteligencia artificial, neurología, biogenética; involucra el innovar metodologías, programas, ofertas educativas, investigaciones; propicia la inclusión de nuevas tecnologías que hagan de nuestra universidad estar al día, generando elementos diferenciadores en términos de valor y calidad".

"Con el Plan Estratégico Institucional, se buscará que nuestra gestión, en todas las áreas de la Ibero Tijuana, logre construir una comunidad de servicio, se vincule con otros: Local e internacionalmente; apoye el intercambio de experiencias, propicie una investigación que transforme la vida pública y social del país; y permee la vida de toda la comunidad", afirmó el nuevo rector.

Subrayó que, durante los últimos años, la Ibero Tijuana ha encarnado la misión de reconciliación y de justicia, asumiendo todo lo que ello implica: ´´Sus espacios poco a poco se han ido permeando de las Preferencias Apostólicas de la Compañía de Jesus; ha favorecido el ejercicio de la libertad humana, del discernimiento; y muy especialmente promueve alternativas a los grandes problemas de la humanidad. Desde esta frontera, seguiremos alzando la voz frente a toda injusticia y toda deshumanización, ante los problemas de nuestros hermanos más débiles y el deterioro ambiental".

Saúl Cuautle Quechol nació en Puebla, México. Estuvo en el Seminario Mayor Palafoxiano (1985-88) e ingresó a la Compañía de Jesús el 4 de agosto de 1991. Se ordenó sacerdote el 25 de mayo de 2002.

Es Licenciado en Filosofía por el Instituto Libre de Filosofía y Ciencias de la Compañía de Jesus (1997) y en Teología por la Ibero CDMX (2002). Maestro en Pedagogía por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid (2007), donde también obtuvo el Doctorado en Educación y Métodos de Investigación y Evaluación (2010).

Rector del Instituto Oriente de Puebla (2010-18); Asistente de Educación de la Compañía de Jesus (2018-2020); miembro de la International Commission on the Apostolate of Jesuit Education (Icaje) de 2018 a la fecha; miembro asociado de la Conferencia Interamericana de Educación Católica (CIEC) de 2018 a la fecha; y presidente de la Federación Latinoamericana de Colegios de la Compañía de Jesús (Flacsi) de 2018 a la fecha, entre sus cargos más importantes.