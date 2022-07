Tijuana, BC.- “Todo el tiempo me dijeron que estaba bien, que estaba bien, por qué no me dijeron que tenía algo”, gritó Ana Karen, al enterarse de la muerte de su hermana, Lilian Carolina Gastélum Flores.

La madre de tres, falleció el miércoles al someterse a una cirugía estética en el Hospital Diagnosis. De acuerdo a su perfil de Facebook, la mujer de 36 años de edad, laboraba en el área de ventas de la rama inmobiliaria.

En su muro de la red social, compartió fotografías acompañada de sus tres hijos, así como de su dinámica de trabajo. Ana Karen Gastélum Flores, hermana de la víctima, detalló que estuvo presente en la sala de espera del hospital desde el ingreso de Lilian a las 9:00 horas y hasta horas después de que fue informada de su muerte.

El ingreso de Lilian al hospital

De acuerdo a Ana Karen, a las 9:50 horas ingresó a la habitación de Lilian para despedirse y se le mencionó que la duración del procedimiento era de alrededor de dos horas.

“Paso y le tomo una foto, le digo que no se preocupe, que todo va a estar bien, que aquí vamos a estar”, recordó.

Con el transcurso de las horas, su preocupación aumentó porque ningún empleado del hospital le proporcionaba información precisa del estado de su hermana y fue hasta aproximadamente las 12:00 horas que el doctor Alexander “N” le dijo que Lilian Carolina estaba por salir de quirófano y que todo había marchado bien.

Llegaron más personas al hospital

Momentos después Ana Karen Gastélum vio que otras tres personas estaban en el hospital para que les fueran realizados otros procedimientos estéticos y fue cuando una de ellas le platicó que su cita fue reprogramada por supuestas fallas en los aparatos médicos.

Según el testimonio del familiar, hasta las 15:30 horas Alexander “N” le informó que su hermana había perecido una hora antes por supuestos problemas cardiacos.

“Una hora de diferencia del deceso de mi hermana, quiere decir que mi hermana estuvo una hora ahí adentro fallecida y yo como familiar no tuve una respuesta estando adentro del consultorio sin moverme ni un solo minuto y tengo testigos que pueden confirmar que estuve ahí”, expuso.

Siempre dijeron que estaba bien

“Me comentó que su corazón comenzó a palpitar, que eso fue después de la operación, que ella ya estaba en observación pero a mi nunca se me comentó en el momento”, agregó.

Ana Karen reprochó que durante más de seis horas siempre le dijeron que su hermana estaba bien y nunca le notificaron que habían surgido complicaciones que acabaron con su vida.

“A mi nunca me han mostrado una hoja en donde dice la hora de su deceso”, puntualizó.