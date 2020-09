Tijuanenses opinan sobre las restricciones para cruzar a EU

TIJUANA, BC.- En una encuesta publicada por Frontera en redes sociales, se pudieron observar las distintas opiniones de cómo les afecta que estén limitados los cruces a Estados Unidos para los turistas.

A algunos les ayudó a crecer conciencia del consumismo americano que tenían y que ahora han podido ahorrar al no gastar en cosas innecesarias o en la gasolina que implicaba el traslado.

Otras familias han quedado divididas, al tener empleos en San Diego.

“Toda mi familia vive y/o trabaja allá... Se quedaron de su lado, también me gustaba ir de compras después pasar a visitarlos y las reuniones familiares”, escribió una de las usuarias.

No me importa lo material ni las compras, si no el no poder ver a mi hija y estar a su lado ahora que está esperando su primer bebé y su pareja está en base Naval, lejos de ella.”, posteó una internauta.