Tijuanenses crean regadera y wc que ahorra agua y recarga tu celular

TIJUANA.- El uso de agua en el baño podría disminuirse considerablemente con el reúso del líquido desde la ducha y de paso generar energía para recargar hasta un celular, es por eso que egresados de la Escuela de Ingeniería en CETYS Universidad Campus Tijuana, Christian Iñiguez, egresado de lngeniería en Energías Renovables y Fernando Cortez de Cibernética Electrónica, crearon el “RS-WC”.

Este proyecto innovador consiste en reutilizar el agua de la regadera, filtrarla para separar jabón y otros residuos que se acumulan, esta se envía al RS-WC (Renovable y Sustentable WC) que acumula el líquido para ser usado en el inodoro. Tan solo 15 minutos de regadera, en la que se llega a usar 21 galones de agua, es suficiente para generar cinco descargas sanitarias, y así se ahorra de 5 a 7 galones de agua al día.

“Mientras usaba la regadera, me di cuenta de todo lo que se estaba tirando, y como es cotidiano no te das cuenta del desperdicio del líquido, tenemos décadas bajándole al inodoro, y por ser de todos los días, uno no se pregunta si es el método correcto”, comentó Christian Iñiguez, egresado de la carrera de Ingenierías en Energías Renovables en CETYS Tijuana.

De acuerdo con un análisis de los hábitos de consumo de agua en la región Tijuana-San Diego, los estudiantes encontraron que, al año, una persona llena 26 mil albercas olímpicas por usar el baño y esta no se reutiliza en la mayoría de los casos.

“La regadera convencional la rediseñamos, implementamos en ella generadores eléctricos apropiados para el flujo de agua y entonces producir energía para dispositivos pequeños como baterías o celulares”, añadió Fernando Cortez, egresado de la Ingeniería en Cibernética Electrónica en el mismo Campus Tijuana.

“RS-WC es un sistema de 4 fases de inodoro-ducha que optimiza el uso de esta sustancia a través del almacenamiento de agua de la ducha para las descargas del inodoro mientras genera electricidad”, definieron.

El objetivo es no usar agua limpia para las descargas sanitarias y así usamos otra fuente, atacamos el desperdicio de agua limpia en el baño de cualquier tipo de hogar, esto beneficia tanto ambientalmente como económicamente.