Tijuanenses acuden a comprar sus últimos burritos en 'Burritos King'

Tijuana, BC.- Tijuanenses acuden al llamado de Burritos King, tras anunciar su cierre permanente este viernes, por lo que las filas incluso le dan vuelta a la manzana, aunque algunos desconocían que era el día final del negocio.

A través de sus redes sociales, Burritos King anunció a los clientes sobre su cierre permanente a partir de mañana, debido a la falta de personal, combinado con la pandemia.

Lamentamos los inconvenientes y muchas gracias por su preferencia, muchas gracias por todos estos años", menciona la publicación.

Mañana último día que estaremos dando servicio a todos nuestros clientes.Recuerden que son los últimos burritos, a si que mañana los esperamos temprano que se acaban... Publicado por Burritos King en Jueves, 10 de diciembre de 2020

En su último día abrieron desde las 6:00 horas, lo que ocasionó que a las 8:30 ya tuvieran una fila que le daba vuelta a la manzana, algunos de los presentes llevaban media hora formados para consumir sus últimos burritos.

Caleb Blas es uno de los clientes, quien junto con sus amigos se formaron desde las 8:00 horas, debido al anuncio del cierre permanente, dijo que se sintió triste al saber la noticia.

"Toda la vida han estado aquí, desde que iba en la secundaria acá atrás, entonces pues ya no van a estar, igual en la uni pues no iba aquí en esta UABC, pero me tocaba venir por mi hermano o compañeros y siempre estaban aquí", expresó.

No asistía seguido a consumir burritos, pero para él era algo común, por ello a pesar de llevar media hora formado no desistió de la fila y destacó que el 2020 no perdona.