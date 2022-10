Tijuanense va al Mundial de Qatar 2022 como ‘Sparring’ de México

Tijuana, B.C.- El tijuanense Víctor “Toro” Guzmán y otros 14 jóvenes mexicanos apoyarán a la selección en Qatar 2022 en el grupo que es conocido como ‘sparring’.

Luego de hacer oficial la lista de 31 jugadores que viajarán a España para la última gira de partidos amistosos previos al mundial, se hizo oficial el grupo de jóvenes que ayudarán en las sesiones de entrenamiento.

El joven de 20 años se ha convertido en un indiscutible en la defensa central de los Xolos, prácticamente desde su debut en el Apertura 2020. Acumula 68 partidos en primera y un proceso completo en selectivos con límites de edad.

Te puede interesar: Selección Mexicana presenta su prelista de convocados para el Mundial Qatar 2022, con tres sonorenses

¡Juntos por #MéxicoDeMiVida! �� ����

Con mucho orgullo les presentamos a nuestros sparrings que nos acompañarán a trabajar en ����.



¡Seguros que se dará todo por este ��!#FMFporNuestroFútbol pic.twitter.com/Qg58glSPOi — Selección Nacional (@miseleccionmx) October 26, 2022

“Es muy satisfactorio, si bien no estoy dentro de la lista de los primeros 26, el hecho de que me tomen en cuenta para ir desde cualquier puesto es muy satisfactorio. Por algo me están llamando”, comentó en entrevista para el Club Tijuana.

El jugar en torneos europeos, y en calidad humana en selección como vamos por parte de las inferiores te enseñan mucho lo que es la disciplina”, comentó sobre sus experiencias previas en selecciones juveniles.

¡Hecho en Tijuana! ����



El Xoloitzcuintle, Víctor “Toro” Guzmán acompañará a @miseleccionmx en su gira europea previa al mundial de Qatar 2022 ������



¡Dale Toro!, ¡Vamos, México! ���� pic.twitter.com/yMM1h2R8ZB — Xolos (@Xolos) October 26, 2022

Otros jóvenes destacados incluidos en el grupo son: Emilio Lara, Román Martínez, ambos del América, así como Sebastián Pérez Bouquet de Chivas y Heriberto Jurado de Necaxa.