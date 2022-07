Tijuanense se caracteriza como Fiona Buchona y logra miles de seguidores en redes sociales

Tijuana, BC.- El meme de la Fiona buchona comenzó como una especie de burla a la mujer norteña, y con el paso del tiempo se ha vuelto de los favoritos de los internautas.

Este personaje se caracteriza por ser una parodia exagerada de una mujer que no se hace cargo de sus hijos y que prefiere la fiesta.

La Fiona buchona usa ropa ajustada, con logos de marcas y diseños extravagantes pero piratas. Y es así como Carmen Flores, quien reside en Tijuana le da vida en sus videos.

"Este personaje me ayudó a salir ahora con la pandemia. La mamá de Fiona es mi suegra en realidad, ella se enfermó en la pandemia, y a mí me ayudó mucho a salir de eso porque en lo que la estaba ayudando, cuidando, me distraía con memes y justamente de la Fiona buchona, y entonces pensé en hacerlo yo”, explicó Carmen Flores.

Todo inició como un pasatiempo

Carmen narró que todo comenzó como un pasatiempo, pero ahora hasta el traje de Fiona se mandó hacer para poder compartir videos de mayor calidad a sus seguidores.

“Lo agarré como hobbie, me gustó y me mandé a hacer el traje completo, conseguí maquillaje para la cara y ya que mi suegra se repuso, la invité a hacer videos conmigo y ella aceptó, ambas nos distrajimos con lo mismo y nos gusto", contó.

En los memes se representan escenas donde Fiona quiere salir de fiesta y le ruega a su mamá que cuide a sus hijos. Este personaje también es de carne y hueso gracias a doña Leo, la suegra de Carmen.

"Me gusta, me siento bien porque me empecé a distraer, me empecé a distraer por lo que me pasó en la pandemia y me gustó y ya nos ponemos las dos a hacerlos", dijo doña Leo, quien interpreta a “La jefa”, en los videos.

"Saludo a todas las jefas y si tienen una buchona en casa no se dejen", agregó.

Sus videos llegan a millones de personas

Lo que comenzó como una manera de distraerse, ha logrado que gracias a su carisma, sus videos lleguen a millones de personas, además de ser invitadas a presentarse en eventos sociales y escuelas.

"Yo soy la Fiona Buchona de Tijuana, les mando un besote enorme a todos los seguidores de corazón. Gracias por seguirnos, estoy muy agradecida, y estamos en nombre de la jefa muy agradecidos de corazón, comenzó como un hobbie, pero gracias a ese cariño nos gusta más. Vemos y arriba Tijuana", compartió Carmen.

Aseguraron que les encantaría coincidir con “El Shrek de Tijuana”, otro personaje muy querido de la ciudad fronteriza.

"Esos comentarios nos animan para echarle más ganas., para hacer más Tiktoks, y porque no, hasta un video y a donde nos inviten y si con el Shrek, pues con él y si es a hacer otros tiktoks, pues vámonos a hacerlos, Que de lo que se vaya a dar primeramente Dios, claro que sí", aseguró.

Combina su trabajo con su vida personal

En la vida real Carmen se encarga de hacer show de pinta caritas, algunas veces disfrazada de otros personajes, y ha logrado combinar su vida personal con su trabajo y ahora con su pasatiempo.

Confesó que su personalidad no es para nada como la de Fiona, ella prefiere estar con su familia, quedarse en casa y beber vino en lugar de cerveza. Además agregó que estos videos la han ayudado a acercarse más a su suegra, doña Leo, una mujer a la que quiere y admira.

