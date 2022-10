Tijuanense graba serie para WB

La empresa internacional Warner Brothers integra a su equipo de producción al mexicano Damián Vázquez para grabar una serie de nombre ¨The Big Cigar¨ dirigida por la directora norteamericana Tiffany Jhonson que será transmitida el próximo verano 2023 por la plataforma APPLE +.

Estoy muy contento de ser parte de este equipo de producción y grabar aquí en Colombia, en esta serie, participamos personas de Canadá, Estados Unidos, Colombia y ser el único mexicano al que llamaron me compromete a seguir logrando que mi trabajo hable por mí. Espero algún día existan mejores oportunidades para los doble de riesgo en producciones mexicanas" comentó el actor de acción Damián Vázquez.

The Big Cigar será un proyecto cinematográfico que se remonta a los años 70 y narra la historia de cómo se fundó el partido socialista de “Las Panteras Negras” y los problemas en que se ven inmiscuidos una pareja de afrodescendientes, con la actuación estelar del actor André Holland y Tiffany Boone, esta producción cuenta además con los gemelos Beninati quienes son especialistas en efectos especiales y armamento, sobresalen en Hollywood por trabajar con Noomi Repace, Ethan Hawk, Mark Strong, Nichola cage, Daniel Radcliffe, Andy Garcia, Meghan Fox, Josh Duhamel, Leslie Bib, Lawrence Fishburne y Forest Whitaker.

Damián Vázquez, mejor conocido en el medio cinematográfico como “The Cobra”, es un doble de riesgo y actor de acción tijuanense que en los últimos años ha tomado relevancia en Hollywood por sus habilidades y entrenamiento que lo ha llevado a grabar películas como "Seized" de la mano del actor Scott Adkins, "How I got Here" con Ron Perlman y "Retirement Plan" donde firmó un contrato para ser el doble de riesgo oficial del actor Nicolas Cage.

Para conocer más sobre la preparación de un stuntman en la industria del cine puede seguir el contenido en el Fan Page Damián The Cobra Vázquez y en instagram @damianvazquezv