Tijuanense comparte su cruda experiencia al padecer Covid-19

Un usuario de Facebook compartió su experiencia al padecer Covid-19, el cual comenzó hace un mes con una tos que incrementó hasta tal grado que expulsaba sangre, obligándolo a buscar ayuda médica, dijo.

Octavio Moreno, residente de Tijuana, utilizó su testimonio como advertencia para quienes no toman en serio la enfermedad, pidiendo a las personas que no salgan de sus casas.

Moreno Hernández puso especial énfasis a que aunque no tiene certeza sobre el origen de su contagio, hay un buen número de personas asintomáticas que propagan el virus, pero que no atienden las recomendaciones

Durante el vídeo en vivo publicado el día lunes, Octavio explica que decidió salirse del Hospital General, en donde fue internado de primera instancia, debido a las condiciones en las que era atendido.

Aunque no especifica su estado de salud previo a ser contagiado, reconoció una mejoría gracias al tratamiento recibido en dicho hospital.

También, dijo, fue atendido algunas noches en la clínica número 20 del Seguro Social.

Su testimonio ha causado revuelo en redes sociales debido a la crudeza de la narración y las descripciones gráficas sobre sus experiencias.

“Me sentí en la cárcel”, dijo

“He recibido mensajes de que no toda la gente corrió con la misma suerte que yo. Me da felicidad que la pude librar pero se que mucha gente pues ya no la pudo hacer”, añadió.

Octavio respondió preguntas durante la transmisión sobre los síntomas, medicamentos y recomendaciones desde su vivencia como contagiado en recuperación.

Actualmente se encuentra en cuarenta, y de acuerdo a los médicos, será inmune dentro de algunos días.