Tijuanense Roberto Carlos desea trabajar con directores como Guillermo del Toro

Tijuana BC.- Roberto Carlos Cuen Bosdet desea cumplir su sueño de trabajar con los directores Guillermo del Toro, George Lucas y Steve Spielberg, a quienes desea mostrar su talento en la fotografía y video.

Ha sido ganador de concursos de imagen que se organizan en Tokio y Estados Unidos, mediante los cuales busca dar a conocer su experiencia y creatividad en la recreación de escenas de películas como Godzilla, Indiana Jones y recientemente Mario Bros.

A sus 49 años, Cuen Bosdet dijo que lleva 26 años desempeñándose como videógrafo y fotógrafo de eventos sociales, pero fue durante el confinamiento de la pandemia del Covid-19 cuando potencializó su talento.

Esto fue lo único bueno que me trajo la pandemia porque no podía ver a la gente, no podía salir, no podía hacer nada. Yo soy muy hiperactivo, a mi me gusta mucho trabajar con la gente, me gusta hacer foto de disfraces, con temas, cosplay”