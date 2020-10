Tijuana Innovadora celebrará su décimo aniversario de manera virtual

Tijuana, BC.-Arrancó el evento ‘Tijuana es el futuro’ por primera vez de manera virtual y gratuita, por la contingencia actual, con la conferencia ‘construyendo startups’ de Uri Levine, Co-Fundador de Waze.

Quien desde su casa en Israel transmitió su ponencia, dirigida a personas que buscan emprender; otorgó consejos y pasos a seguir para que sus negocios logren el éxito.

Además explicó cómo fue la creación de Waze, los problemas a los que se enfrentó y algunas anécdotas que le compartieron sus usuarios.

Esta es una prueba de lo que ofrecerá la quinta edición de Tijuana Innovadora, que celebra sus 10 años; se realizará del 6 al 10 de octubre con paneles y conferencias.

Seguirán tres ejes transversales que son los ‘diálogos del futuro’, ‘arte, cultura e industrias creativas’ y ‘10 años de movimiento’; tendrá la participación de diversos artistas.

En diálogos del futuro se expondrán temas con prioridad como la educación, donde el rector de la UNAM, Enrique Graue, hablará sobre la manera en que este sector se enfrenta a los retos en México.

Un panel de expertos aterrizará estos tópicos a nivel local; se presentará el libro ‘El tercer país: San Diego & Tijuana Two Countries, Two Cities, One Community' de Michael S Malone.

El cual contiene entrevistas con líderes de ambos lados de la frontera; el lanzamiento dará paso a un panel diario binacional en el que se revisará la dinámica de la región Cali-Baja.