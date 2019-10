Tienen 10 días sin agua en colonias de Tijuana y el problema se agrava

La última vez que Patricia Moncada abrió la llave de la regadera y salió agua fue hace 10 días, vive en la colonia La Gloria y asegura que nunca fue advertida por su proveedor, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), que le suspenderían el servicio.

Sí te da coraje porque tienes que andar cargando cubetas de agua, calentando el agua y estar batallando en general, comprando garrafones para lo básico en el hogar” declaró Patricia.

A los problemas de abasto en esta colonia se suman algunas fugas del vital líquido y una obra inconclusa que dejaron trabajadores de la paraestatal que ha provocado el derrame de una cantidad importante de agua por algunas de sus calles.

Foto: José Ibarra

“Es una fuga que ya tiene tiempo, tiene varios meses, no han concluido con ella y es un tiradero de agua y no sé si eso tenga que ver porque a la mejor no permite que se vuelva a llenar el tanque que nos distribuye” agregó.

Al principio en la Cespt les respondieron que la razón de la falta del servicio era el consumo excesivo de agua por parte de la población y el desabasto en los tanques, pero ahora ni el teléfono les contestan, manifestaron los vecinos.

La misma situación están sufriendo residentes de varias partes de la ciudad, unas con mayor gravedad que otras, por ejemplo en la colonia Buena Vista ya empezaron con problemas, los vecinos notaron una disminución del flujo y por si las dudas empezaron a almacenar agua.

“Mi mamá ya tenía unos dos o tres días sin agua, aquí no se había ido pero como en la mañana salía muy poquita mejor la empecé a guardar en estos tambos” compartió Lorena Soto Martínez, habitante de la colonia Buena Vista.

Con pipas y garrafones los ciudadanos de las partes afectadas se están abasteciendo, principalmente garrafones porque el servicio de pipas no suele darse en las casas donde no tienen pila debido a lo que representa un viaje para una venta tan baja en términos de volumen.

“Sacan tambos, ollas, de todo para llenar con agua, aunque ahorita aquí apenas va empezando, sí estoy vendiendo un poco más de lo normal, pero tampoco tanto como otras veces” expresó Antonio Lara quien se dedica a la venta de agua en garrafones.

Se solicitó entrevista con Cespt, pero hasta el cierre de esta edición no la obtuvimos.

Lo último que manejaron sobre el tema fue una publicación del 25 de octubre en sus redes sociales donde atribuyen la falta de agua a una falla de energía eléctrica en el sistema y al alto consumo de la población que provocó el desabasto en los tanques.

Para Hernando Durán, Director de Tijuana Verde y ex director de la Cespt, el mayor problema es que se dejó de generar infraestructura en los últimos años y la población creció.

“Yo creo que el destino nos alcanzó, qué significa, que la última gran obra de abastecimiento de agua hacia Tijuana fue en el 2010 con la ampliación del acueducto Río Colorado-Tijuana y fue un 30% más de abastecimiento y si crecemos aproximadamente 2.8% quiere decir que en 10 años se acaba ese 30% que había” declaró el experto.

¿Cuándo regresará el servicio? No se sabe exactamente, hasta que baje el consumo y se vuelvan a llenar los tanques que distribuyen el agua en la zona, pudiera ser la respuesta en base a experiencias anteriores.