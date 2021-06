Tiene tres empleos para darle lo mejor a sus hijos

TIJUANA, B.C.- José Jesús Martín Alvarez Flores tiene tres empleos: bombero, trabajador de mantenimiento y emprendedor; es un padre que busca apoyar a sus hijos en todos sus sueños.

A sus 55 años tiene tres hijos, enfatizó que se divide los tiempos para sus tres actividades, pero su prioridad son sus hijos, intenta dedicarle el tiempo aun cuando sale cansado del trabajo.

"Darles el apoyo que quieran ellos, muchas veces sale uno cansado, no dormimos en toda la noche, pero si son fines de semana o los días que sean que no trabajo, son dedicados a ellos, así esté cansado no le quito sus días a ellos", destacó.

Desde hace 27 años es bombero, profesión que eligió al querer ayudar a la comunidad.

Mi cuñado, el es bombero ya retirado, me dijo '¿y porqué no te vas tú a ser bombero también? Quizá te guste' y sí, afortunadamente me gustó, y ahí estoy todavía, después de 27 años y 4 de voluntario", expresó.

Indicó que lo que más disfruta de ser bombero es cuando las personas, sin conocerlo, llegan a ofrecerle un vaso de agua en el momento en el que se encuentra cansado.

"Cuando te dicen 'gracias' sin conocerte, sin saber muchas veces por qué, porque traemos la cara cubierta, y al traer la cara cubierta no saben ni quien es la persona que está detrás de esa máscara, se puede decir", manifestó José Jesús.

Al ser padre de familia, si le toca atender un incidente donde están involucrados niños, él llama a su esposa para preguntar cómo se encuentran sus hijos.

José Jesus recordó que algunas noches que él tenía que trabajar y su esposa estaba embarazada, ella le llamaba para ponerlo en altavoz y que su hijo pudiera dormir.

Antes era mecánico, reveló, pero fue despedido, y hace cinco años también comenzó a trabajar en una compañía de mantenimiento en Estados Unidos.

Además, con la pandemia decidieron emprender un negocio (MR. Munchies Tj) a raíz de que los cruces fronterizos, él y su esposa fueron restringidos vieron la oportunidad de comercializar botanas estadounidenses.