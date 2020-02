Tiene BC plan B ante amparos por impuestos

El secretario de Hacienda de Baja California, Adalberto González Higuera, aseguró que en el caso de que procedan los amparos de los empresarios en contra de los impuestos asignados en la Ley de Ingresos 2020, el Gobierno del Estado tiene un plan B.

“Existe la posibilidad de que pase eso (que procedan los amparos) si pasa eso nosotros tenemos un plan B; estamos revisando todas las alternativas que tenemos principalmente en contención del gasto”, indicó.

Si los amparos promovidos por la iniciativa privada proceden dejaría un boquete económico para el estado, simplemente en lo correspondiente al Impuesto Sobre la Nómina ascendería a 3 mil 735 millones de pesos.

González Higuera señaló que la principal estrategia para tener un colchón económico esta basa en no gastar más de lo que se ingresa al estado, también que ellos no presupuestaron ingresos extraordinarios, que son los recursos federales, como lo hizo la anterior administración.

Los ingresos extras los eliminaron del plan de ingresos para el ejercicio 2020 y les queda añadir a lo presupuestado, los recursos que pudieran obtener, así es cómo combatirán un posible boquete económico por los amparos, informó.

“No hemos contemplado (ingresos extraordinarios) en el presupuesto de egresos, no están contemplados estos incrementos, entonces vamos a empezar a revisar cuánto realmente se va a gastar”, apuntó.

La crisis financiera

En cuanto a la crisis financiera por la que pasa el estado, el Secretario de Hacienda mencionó que Baja California tiene un déficit de casi 5 mil millones de pesos, mientras que la deuda total alcanzaba los 32 mil millones pesos, por lo que era necesario tomar medidas agresivas.

“Nosotros teníamos 80 millones de pesos en la cuenta y teníamos que pagar 240 millones al siguiente día; de esa magnitud es el problema de Baja California. Entramos el 1 de noviembre y para el 10 de diciembre teníamos que pagar más de 4 mil millones de pesos, solamente de aguinaldos y nóminas”, dijo.

Adicional a la situación en la que se encuentra el estado, el Secretario reveló que el gobierno anterior gastó las participaciones federales de noviembre y diciembre, entre 2 mil 500 y 3 mil millones de pesos; lo que representa el 90% del ingreso estatal.

¿Ésta era única la solución, por qué más se ha optado para solucionar la crisis financiera del Estado?

“El plan es muy agresivo y no tenemos que tener otro, no me da miedo decirlo, nosotros tenemos que llegar al próximo diciembre pagando los cortos plazos y teniendo dinero para pagar los aguinaldos; ya tenemos presupuestado el aguinaldo de los trabajadores”, aseveró.

Reconoció que el alza de impuestos, no es una medida popular, pero que era necesaria; el estado ajustó su presupuesto mil 5 millones de pesos menos que lo que se presupuestó en 2019, lo que demuestra, según el Secretario, un esfuerzo también de parte del gobierno estatal.

“No es algo que nosotros quisiéramos hacer, pero es necesario; va a cambiar el sentimiento del ciudadano cuando comiencen a recibir mejores servicios; a los maestros se les ha estado cubriendo oportunamente sus quincenas, a los pensionados y jubilados teníamos meses que no se les pagaba oportunamente, entre ayer y hoy se les estuvo pagando”, destacó.

González Higuera declaró que no podían pedir el apoyo de ningún sector de la sociedad si el gobierno no hacía el primer esfuerzo, por eso decidieron presupuestar para el 2020 cerca de 2 mil 600 millones de pesos menos, ya que no incrementaron la inflación al 3% cómo se tenía desde hace 30 años.

“El año pasado el presupuesto oscilaba en 54 mil millones y este año se presupuestó 53 mil millones, mil 5 millones menos”, añadió.

Sobre cuánto duraría esta medida de recaudación afirmó que se va a evaluar el ejercicio fiscal de 2020, para ver qué medidas tomarán para 2021; aunque no se ha estipulado en la ley la fecha de término de estos impuestos”, agregó.

“Nosotros lo pretendemos implementar mientras el estado no tenga una capacidad financiera de sufragar sus pagos básicos”, enfatizó.

El plan del gobierno estatal fue reestructurar la deuda, ajustar un decremento en el presupuesto de 2020, de 2 mil 600 millones y adicionalmente mayor captación de ingresos.

Recaudaciones sin etiquetar

A pregunta expresa sobre si el ingreso generado por el Impuestos Sobre Nómina, la venta de gas natural y sus derivados del petróleo y otros publicados en la Ley de Ingresos ya tenían un destino asignado, González Higuera contestó que no.

Sostuvo que algunos se tienen pensados para dónde irían pero no hay un papel donde venga plasmado exactamente cuánto recurso y para dónde; será una licuadora de la que saldrán recursos para solventar las necesidades financieras del estado.

“El Impuesto Sobre la Nómina es el impuesto más importante estatal, el recurso proveniente de la sobretasa va destinado al tema educativo, todo lo relativo a educación, infraestructura, queremos meter los desayunos escolares”, ejemplificó.

En el caso del Impuesto a Hoteles y Moteles, el 70% de lo recaudado se irá directo a unos fideicomisos para el desarrollo turístico del estado, el 29% se va a los ayuntamientos y el estado se queda con el 1%, indicó.

Manifestó que algunos de los impuestos van por el tema de la regulación ambiental, y que en ese tema el titular de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo del Estado, Mario Escobedo Carignan está haciendo un listado de en qué se va aplicar directamente.

“La parte que yo estoy proponiendo, es que tenemos que entrarle al saneamiento de las finanzas o sea, se habla mucho de que va a llegar todo el dinero y se va a meter en una licuadora y se va a perder. No se va a perder, porque si le decimos licuadora a eso pues de la licuadora le estamos pagando a la UABC, a los fideicomisos, las nóminas, de ahí sale para todo”, replicó.

“El destino de lo recaudado por los impuestos se repartirán de acuerdo a las necesidades que tenga el estado, se le va a dar prioridad a las cosas más importantes”, afirmó.

Los mecanismos de cobro del impuesto no van a cambiar a lo que se tiene acostumbrado según el Secretario, serán auto declarables y se pagarán los días 25 de cada mes.

Precios de los productos

El Secretario de Hacienda aseguró que los precios de los productos no se verán afectados por los impuestos, que en el caso de la gasolina el impuesto es para el que la vende no para el producto ni el comprador final.

Además de que en reuniones previas y posteriores entre empresarios y el Gobernador, se acordó que no se traspasará al consumidor final dichos aumentos, que dieron su palabra para que esto no pasara y que confían en eso.

Rechazó que se haya firmado un acuerdo o documento en el que se comprometían a hacerlo y que ellos no pueden entrometerse si en dado caso el empresariado decide incrementar sus costos.

“Hemos tenido pláticas con ellos, no hemos llenado como tal un documento simplemente creo que los empresarios son gente de palabra. Nosotros no podemos definir al empresario en cuánto va a dar su producto. Ese impuesto va dirigido al empresario”, recalcó.

“Hasta yo me he sorprendido, los gasolineros quedaron en apoyar, sin trasladar este aumento de impuestos al consumidor final, los graseros es la misma situación, los gaseros también dijeron, los vamos apoyar”, comentó.

¿Cómo va la relación entre empresarios y el gobierno sobre este tema?

“Estamos haciendo mesas de trabajo con los organismos que representan estos giros para explicarles el mecanismo mediante el cual lo vamos a cobrar, se van a establecer fechas, formatos que se les harán llegar”, mencionó.

“Tenemos mesas de trabajo en donde les vamos a explicar cómo llenar la documentación. El compromiso en esas dos reuniones con empresarios del CCE y gasolineros fue que no se va a trasladar el impuesto al consumidor final”, abundó.

“Nos reunimos con los Moteleros y Hoteleros y el gran problema de los empresarios de ese giro, el tema central no giró en torno al incremento del impuesto, el tema central giró en que querían participar”, comentó.

“No hay ningún rompimiento con los empresarios. La Secretaría de Hacienda lo que va hacer es que a partir de la siguiente semana nos vamos a empezar a acercar con los distintos organismos empresariales porque sabemos que hay dudas”, refirió.

“Ya tengo algunas reuniones confirmadas con ciertos organismos empresariales, principalmente con el sector gasolinero, antier hubo una reunión con los del CCE, ahí acordamos un pago de lo atrasado que ellos tienen. No tenían ni para las nóminas” puntualizó.

Respecto a los amparos promovidos por el sector empresarial el Secretario comentó que los empresarios tienen el derecho de irse a amparar, pero que ese ya es un tema jurídico que se revisará.

“Los impuestos no están escritos en tinta china, esto en cuanto la situación del estado se solucione y que sea viable vamos a dar marcha atrás”, concluyó.

Recursos federales

Adalberto González Higuera expuso que la federación ha estado ayudando con recurso extraordinario para el pago de maestros y que actualmente se tiene un trámite ingresado por casi 800 millones de pesos en la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Adicionalmente a eso estamos buscando más recursos extraordinarios, por ese motivo el 9 y 10 de julio nos va acompañar el Secretario de Hacienda (Federal) aquí en Baja California”, adelantó.

Mencionó que se podrá medir el resultado de la Secretaría de Hacienda en el tema de finanzas si se logran abatir los 3 mil millones de pesos que se piden en corto plazo año con año.

¿Cómo van la deuda de la UABC?

“A UABC este mes se le van a otorgar más de 200 millones de pesos, 110 millones correspondientes más menos a lo que les toca por subsidio como apoyo a la universidad, y 100 millones de pesos adicionales de lo atrasado”, informó.

El funcionario estatal mencionó que están a 40 o 50 millones de pesos de estar al corriente de la gestión del gobernador Jaime Bonilla y que desde mayo del 2019 universidad dejó de recibir recursos.

“Tenemos un adeudo por arriba de los mil 700 millones de pesos con UABC y vamos a buscar cómo ayudar”, aseveró.

Los pendientes

El Secretario de Hacienda de Baja California, advirtió que buscarán la manera de abatir los 32 mil millones pesos que se tiene entre la deuda y los pasivos.

“No se podrá pagar los más de 30 mil millones de deuda del estado, no, no se puede, definitivamente no. Se tiene que hacer un plan de trabajo a largo plazo, ni siquiera a mediano plazo”, añadió.

Continuó en que la situación del estado está tan delicada, que sin crear incertidumbre, el dinero que les llega por parte de la federación no les está alcanzando para pagar los pagos normales como las nóminas.

“Recibimos alrededor de mil 200 a mil 500 millones de pesos mensualmente de las participaciones federales mensuales, actualmente nos están llegando 300 millones al mes. Todavía la mala administración pasada nos sigue afectando”, declaró.

González Higuera agregó que la idea final es llegar a diciembre con el dinero para los aguinaldos y pagando los cortos plazos del refinanciamiento de la deuda. .

“De mil 500 millones estamos recibiendo 300 millones, la administración pasada se gastó ese dinero en pagos que se están revisando por la Auditoría Superior del Estado, ellos van a dictaminar lo que proceda”, mencionó.

Aseguró que serán muy responsables de cada peso que se está gastando y que pondrán orden para que el estado pueda seguir caminando; además de que todos los movimientos y gastos serán transparentados.

“Esto estaba diseñado para que la nueva administración cayera en un caos”, finalizó.

Algunos aumentos

• Impuesto sobre Diversiones y Espectáculos Públicos, aumentó de 2.5% a 5.0%.

• Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal, aumentó del 2.43% al 3.00%.

• Impuesto sobre Servicios de Hospedaje, aumentará del 3.0% al 5.0%; en el caso de las aplicaciones digitales de este rubro el impuesto será del 5%, mientras que en Moteles será del 7%.

• Impuesto Ambiental sobre Venta de gasolina y demás derivados del petróleo por afectación del medio ambiente, será del 5% sobre el ingreso percibido por la venta de gas natural licuado de petróleo y sus derivados y de 2.5% sobre el ingreso percibido por la venta de gasolina y los derivados del petróleo.