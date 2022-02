Testimonios de sobrevivientes de incendio El Tecolote

Tijuana, B.C.- Un trágico incendió consumió cuatro casas y dejó sin vida a ocho personas, entre ellos niños y adultos mayores en la Colonia El Tecolote.

Las autoridades reportaron que fallecieron seis mujeres, de las cuales solo se han logrado conocer sus edades: Uno, 24, 24, 54, 58 y 90 años de edad. Y dos varones, uno de tres años y otro de 27.

Es una avenida empinada de accesos complicados, angosta, sin pavimento y había dos casas de dos pisos pegadas una con la otra. Se estima que tan solo en el espacio que fue calcinado, habitaban más de 22 personas.

El primer reporte se generó pasadas las 8:00, las llamas comenzaron a alertar a los vecinos de las viviendas que se ubican sobre la calle 26 de febrero. La zona se encuentra entre las delegaciones Sánchez Taboada y San Antonio de los Buenos.

Vecinos comentaron que se fue más de una hora después cuando se logró controlar el incendio, entre los mismos residentes ayudaron a salir más de doce personas, pero no pudieron salvar al resto de personas que estaban entre los cuartos.

Conforme pasaron las horas, a la escena llegaban familiares y amigos a la par que el forense trabajaba y acordaban hasta en cuatro secciones la calle con listones rojos. Otras cuatro casas sufrieron daños parciales.

Se movilizaron bomberos, Protección Civil, personal de Cruz Roja, la Secretaría de Desarrollo Territorial y Secretaria de Seguridad y la Unidad Municipal de Apoyo Social, quienes atendieron a tres personas con crisis nerviosa.

Tres testimonios coincidieron que hace ocho años la misma casa se había incendiado. Solo que, en aquella ocasión, no pasó a mayores.

Sobrevivió y salvo niños

Los gritos de los niños despertaron a Martín Peña y lo alertaron sobre la situación. Tan pronto como pudo reaccionar, encendió su camioneta, subió a los infantes y aceleró unos metros hasta que dejó de sentir ese calor que lo abrazaba.

“Yo estaba acostado y escuché los gritos de los niños ‘¡Mamá!, ¡Mamá!’, decían. Unos alcanzaron a salir, otros no pudieron, había niños chiquitos. Prendí la camioneta, estaba descalzo, solo me alcancé a poner el pantalón y me vine hasta aquí”, relató el hombre de 59 años de edad quien usa una muleta para caminar debido al deterioro que le causa la diabetes.

“Se llenó aquí de vecinos, pero no tuvimos agua suficiente para combatir. Los bomberos comenzaron por allá, atrás (en la otra avenida)”, agregó sobre el momento que bajó de su camioneta para intentar ayudar a las demás personas.

El lugar donde vivía Martín Peña y sus pertenencias se perdió totalmente, se quedó con un cambio de ropa, una cobija que le relegaron, su camioneta y una sensación de vacío por los momentos que vivió. “La pérdida total no es tanto, son las familias y los niños”, mencionó.

“Son los niños, es lo que más le duele a uno, es gente que está empezando a vivir”, expresó sobre el lamentable suceso.

“Es seguir la vida para adelante, ¿que más va a hacer uno? Lo material… lo bueno que está uno con vida”, dijo como una breve reflexión. Martín Peña dejó un número telefónico, por si alguien gusta apoyarlo 664 2 018 369.

Luvia Marlene Agúndez relató la tensión y su preocupación por su hermana quien tenía su casa entre las que se consumieron por las llamas.

Su sobrino le notificó lo que sucedía. “Mi sobrino salió corriendo (de las casas) Cuando fuimos, vimos que se quemaba la casa de su mamá, la de su suegra, sus vecinos y vimos que eran más casas”, compartió.

La hermana de Luvia salió ilesa de la situación junto a más personas. “Mi hermana, sus cuatro hijos, los tres de la casa de enfrente, unos inquilinos, una niña, la suegra y el esposo”, recordó. “Hubo un niño que se tiró por la ventana”, detalló sobre los que lograron salvarse.

“Nos salimos y esperamos afuera, comenzaron a tronar los vidrios”, mencionó acerca de los primeros minutos del siniestro. “Nos dijeron que había más personas adentro, no pudimos hacer nada más que esperar a los bomberos”, acotó.

“Nos dimos cuenta que habían fallecido todos. A lo que sé, fue por una cajita del cargador de una tablet, que comenzó a sacar chispas, eso dijo el niño. Todos dicen que fue otra cosa, pero el niño dijo que su cajita comenzó a sacar chispas, pero no le dijo rápido a su mamá”, finalizó.

Un número telefónico para dar apoyo a la hermana de Luvia Agúndez es: 6645795664