Teresa sueña que su familia no pase frío durante esta Navidad

Cuatro mujeres, dos nietos, y una lucha constante por mantener una vida más o menos llevadera, es lo que Teresa Estrella tiene a su alrededor, un mujer de 45 años que solo desea que en Navidad su familia no pase frío.

“Aquí una época de frío no se aguanta, aquí pega mucho el frío porque estamos a la orilla del canal y aquí tenemos que estar encerrados ya por la tarde”, sostuvo.

Su casa está en una de las laderas de la colonia Anexa Los Laureles, un terreno que habita hace tres años, luego de perder su anterior hogar producto del deslave a unas cuantas cuadras.

“Yo lo que más quiero es que no pasen frío, ya si no hay regalos y eso, con que no pasen frío, con eso estoy agradecida con Dios y con la gente que me echa la mano”, puntualizó.

Teresa llegó a tener dos turnos laborales, de los cuales conserva uno; del segundo un mal patrón, la orilló a renunciar y tener que ajustar aún más el bolsillo.

“Ha sido muy pesado, he tenido que trabajar dos turnos, pero también dejé de trabajar porque aquí es pura pasada de malandros, y somos puras mujeres y a veces las dejaba solas”, dijo.

Solo con lo necesario en su hogar, tres mascotas que de cierta manera son los guardianes del terreno, la familia Estrella no pierde la esperanza que en estas fechas decembrinas, puedan pasar una noche reunidos, sin sentir la fuerza del clima invernal.

“Mi sueño es que no pasen frío, que les pueda comprar algo, un platito de frijoles que sé con eso son felices y yo me siento feliz, de perdida tienen un techo y un plato ganado bien, con que Dios me ayude y pueda darle, no pido lujos”, finalizó.

La familia de Teresa será una de las favorecidas con el Cobertón Navideño 2019, si usted desea ayudar puede entregar sus donativos a más tardar el 20 de diciembre a las oficinas de PERIÓDICO FRONTERA.