Temen familiares por la salud del personal médico

Este video fue tomado anoche 4 de abril del 2020 en hospital General de Tijuana, no sabía si subirlo la verdad, pero lo subo porque hay mucha gente que no cree lo que esta pasando, dudan sobre el covid-19. Señoras y señores esto es REAL, hay muchos contagiados, muchos entubados, entre ellos personal que trabaja en el hospital General de Tijuana, muchos de ustedes ya saben que mi esposo y hermano ( enfermeros ) trabajan ahí, ellos como muchos mas ponen en riesgo sus vidas y las de sus familias y la verdad no se me hace justo que mucha gente no entienda la magnitud del problema y anden como si nada en la calle... por favor QUEDATE EN CASA hay gente muriendo y creeme esta enfermedad no respeta edad, género, clase social... sólo le pido a Dios y esto termine pronto ���� y todos logremos salir de esta pesadilla, bendiciones...