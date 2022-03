Teme el personal de Salud situación en el penal de La Mesa

Tijuana BC.- “Está muy tensa la situación de la penitenciaría por la falta de personal médico y de enfermería. Está tensa por la falta de medicamento. Tenemos a enfermos infecto-contagioso. A veces no hay ni guantes para poderlos atender”.

“Amanda”, enfermera del penal de La Mesa, el ambiente en el que debe atender a las personas privadas de su libertad (PPL) en la Penitenciaría de La Mesa de Tijuana.

Mencionó que el área de enfermería carecen de medicamentos y que, incluso, a las PPL les deben pedir que se coloque una hoja blanca que cubra la nariz y boca por la falta de cubrebocas.

El temor de la enfermera de 64 años de edad y 22 de servicio, es que se desate un motín y empeore su salud, ya que está a un año de jubilarse pero las autoridades penitenciarias le informaron que no tiene derecho a un fondo de pensión.

Retrasan jubilación

Esperaba jubilarse a los 65 años o a los 22 años de servicio. Sin embargo, desde hace cuatro años les descontaron un fondo de retiro por medio de Issstecali.

Dijo que la única opción que le dieron es que pague 8 años al Instituto Mexicano del Seguro Social para obtener algo de dinero.

“Ya no estoy para esperar ocho años. ¿Cómo va a ser justo que después de tantos años de servicio para que al último me digan que me vaya bien y ya? Me tocó vivir ‘El Pueblito’, batallas campales, motines y todo lo que te puedas imaginar”, declaró ‘Amanda’.

Las dolencias

Comentó que algunas de sus dolencias son diabetis, sordera, hernias en la columna y cervicales, las cuales podrían complicarse porque también le exigieron ampliar la jornada laboral, que hasta el momento es de 8 de la noche a 8 de la mañana.

“Nos dicen que no tenemos derecho a ninguna pensión ni siquiera humanitaria, porque nosotros somos empleados de confianza. Jamás nos pudimos tener bases sindicales por tanta corrupción que vendieron las plazas.

“¿Qué voy a hacer enferma, anciana y sin una atención?”, expresó la enfermera.