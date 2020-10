Tandeos de agua en Tijuana continuarán en octubre

TIJUANA, B.C.- Los tandeos del agua en Tijuana y Playas de Rosarito seguirán durante el mes de octubre, a pesar que en un principio solo se tenían contemplado realizarlos durante septiembre.

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) confirmó estas medidas y aclaró que se debe a las altas temperaturas que seguirán registrándose en la región.

El subdirector de Mantenimiento Hidráulico, Eliel Vargas Pulido, señaló que de acuerdo al pronóstico del clima de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) hasta el 15 de octubre seguirán las altas temperaturas.

“Básicamente es esto, es mayor la demanda contra la producción del organismo. Aquí lo que nos manda básicamente es la alta demanda por la temperatura”, declaró.

La restricción del agua continuará de la misma manera como han manejado el programa, detalló, es decir, no tendrá servicio una colonia cada 9 días y la Cespt lo anunciará a través de sus redes sociales.

El funcionario estatal consideró que este tema es una responsabilidad compartida, por lo que la ciudadanía también debe ayudar cuidando el agua.

“Debemos de cuidar el agua porque no es un recurso renovable, el agua viene desde muy lejos, entonces es una obligación de todos cuidarla, el no desperdiciarla, el no utilizarla para barrer las banquetas, hay que tratar de darle el uso más adecuado para nuestras necesidades básicas”, expresó.

Zona Santa Fe

Vargas Pulido dijo que analizan los trabajos que realizarán en Santa Fe, Cedros, Versalles y Verona debido a que es una zona donde existe problema de bombeo por la infraestructura que no se realizó por parte de los desarrolladores.

Actualmente gestionan la adquisición de nuevos equipos para poder resolver esta problemática que se viene arrastrando desde hace varios años.

Por lo que podría haber cambios en estas zonas sobre la restricción del agua, pero en su momento lo estarían anunciando.