Taller de multilingüismo del Cecut promueve el reconocimiento a la pluralidad idiomática

TIJUANA, BC.- Conocer la enorme riqueza cultural de México resulta imprescindible para sus habitantes y es posible hacerlo mediante herramientas diseñadas por personas expertas, como es el caso de la maestra María Elena Ibáñez Bravo, quien ofrecerá del 6 al 29 de julio el taller “México resonando en multilingüe”, con el auspicio del Centro Cultural Tijuana, institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

“Si la vida te da muchas lenguas, aprende a ser multilingüe”, afirma de manera afable la instructora de este taller, quien es Licenciada en Lingüística por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH).

Se trata de una primera experiencia de acercamiento a las múltiples lenguas que se hablan en México, dijo la especialista al señalar que “sólo se necesita tener la intención de conocer tu realidad, tu entorno, y disposición de reaprender algunas ideas, es decir, tumbarnos algunos prejuicios aprendidos”.

Taller lúdico

El propio taller está diseñado de forma lúdica, lo que permitirá que esta aproximación a los 64 idiomas que se hablan en México sea fluida, agradable y atractiva, con temas como los siguientes: “No se puede tapar la diversidad lingüística con una sola lengua”; “Lenguas que no se hablan, corazón que no siente” y “Hasta lo que no hablas te hace daño”, mencionó.

Con Maestría en Lenguas Modernas por la Facultad de Idiomas de la UABC, Ibáñez Bravo se propone llevar a los participantes a conocer las familias lingüísticas habladas en México, como la mixe-zoque, la mayense y la purépecha, ya que tiene contemplado ver la totalidad de ellas para dar cuenta de la riqueza cultural que eso representa.

Asimismo, los participantes en el taller de multilingüismo que ofrecerá la maestra Ibáñez en el Cecut podrán conocer lenguas como el otomangue, el huave, el chontal y el totonaco-tepehua, practicando algunas frases y palabras.

Trayectoria

Además de su experiencia docente, la lingüista colaboró en la Subdirección de Políticas de Desarrollo, Promoción y Difusión del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, donde se desempeñó en áreas de políticas de revitalización, fortalecimiento y desarrollo lingüístico, fomento del multilingüismo, y la promoción y difusión de la diversidad lingüística.

En opinión de la especialista, uno de los aspectos más relevantes del taller de multilingüismo es que permitirá “conocer y reconocer la diversidad cultural y lingüística que existe en México”.

Ibáñez, quien se ha distinguido por su interés en la documentación de lenguas yumanas y mixtecas, y a comprenderlas como patrimonio inmaterial, ha participado igualmente en proyectos de documentación y desarrollo de sistemas de escritura y enseñanza de lenguas minorizadas, es decir, idiomas que han sufrido marginación, persecución o incluso prohibición en algún momento de su historia.

María Elena Ibáñez Bravo

Ibáñez Bravo, quien fue coordinadora del proyecto de documentación lingüística de cuatro lenguas de la familia cochimí-yumana para el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, tiene también experiencia en el trabajo de campo, donde colaboró con hablantes de kumiai sureño en Tecate y en la comunidad indígena de Santa Catarina, Baja California.

Según reveló, sus experiencias en esos lugares le han transformado como persona, pues le han permitido “ejercer mi poder personal a favor de la diversidad cultural y lingüística, y deconstruir algunos prejuicios que tenía sobre las implicaciones de vivir en diversidad lingüística y cultural”.

Ibáñez Bravo invitó a imaginar “cómo sería un México que reconociera su diversidad lingüística y cultural”, de modo que el taller también busca “motivar acciones en favor de la diversidad lingüística de México”.

Taller inicia el 6 de julio

El taller “México resonando en multilingüe” inicia el 6 de julio y concluye el día 29, con un total de 8 sesiones de 2 horas cada una que se impartirán martes y jueves, de 18:00 a 20:00 horas (tiempo del Pacífico), en sesiones virtuales desde la plataforma Meet.

Respecto al público al que está dirigido, la instructora señaló: “si eres periodista, profesor, funcionario público, abogado, comunicólogo o trabajas en medios de comunicación, definitivamente tienes que asistir”.

El taller “México resonando en multilingüe” tiene cupo limitado y un costo de 500.00 pesos por participante. Mayores informes en el Programa Pueblos Originarios y Comunidades del Cecut, en el correo: ocuadra@cecut.gob.mx.

