Suspenderán a comercios por incumplir protocolos

Tijuana BC.- Sobre aviso no hay engaño, afirmó el titular de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), Erwin Areizaga Uribe, sobre las sanciones a establecimientos que incumplan con el aforo del 50%.

Afirmó que a partir de hoy lunes se suspenderá temporalmente a los establecimientos que no respeten los protocolos sanitarios contra el Covid-19.

También vigilarán que empleados y usuarios cumplan con el uso del cubrebocas, señaló, el cual deberá ser utilizado por los clientes mientras no estén comiendo o bebiendo.

Agregó que otra de las medidas contra los contagios, es la sana distancia de 1.5 metros, cuyas medidas dependen de los espacios de los locales.

Areizaga Uribe detalló que este operativo es para bares, restaurantes y otros espacios concurridos.

Los establecimientos que violen la orden sanitaria serán suspendidos hasta nuevo aviso, enfatizó.

Durante el fin de semana la Coepris realizó un recorrido en la Avenida Revolución de Tijuana, en el cual los locatarios fueron informados de las sanciones en caso de no respetar los protocolos.

Nosotros no queremos que sea una medida recaudatoria, porque no es el mensaje, si no que verdaderamente acatamos las normas”