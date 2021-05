Suspenden jornada de vacunación para segunda dosis

TIJUANA, B.C.- La Secretaría de Salud de Baja California suspendió la jornada de vacunación AntiCovid-19 con segunda dosis de Sinovac para los adultos mayores de 60 años en Tijuana, misma que se retomará hasta nuevo aviso.

De acuerdo a las cifras de la dependencia, la cancelación afectó a 34 mil 566 abuelitos, quienes falta completar su esquema de inmunización con dicho biológico, principalmente.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Ayer miles desde las primeras horas habían hecho fila y cerca de las 10 se les informó la cancelación sobre la suspensión, lo que provocó los pleitos verbales.

En el caso del módulo de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas (PFLC) mil 110 adultos estaban formados, quienes se sintieron timados y enojados porque perdieron un día de trabajo.

“Venía por mi segunda dosis, desde las tres de la mañana estoy aquí, me dijeron que no llegaron la vacuna, ‘que pa’ lla, que pa ca’. Me da mucho coraje. Tengo más de un mes buscando la segunda dosis”, dijo la señora Norma Márquez, de 68 años.

Por su parte, la señora Juana Chávez, de 61 años, teme que la primera dosis que Sinovac pierda la efectividad, la cual se le aplicó hace poco más de un mes.

“Me da miedo que me vayan a salir con que necesito otra vacuna. Ahora tenemos que estar al pendiente de lo que digan, pero es injusto porque estamos perdiendo el tiempo, trabajo y pues también nos estamos arriesgando a salir”, expresó.