Suman 650 delincuentes detenidos en el canal

Tijuana BC.- Durante el presente año han sido detenidas en la Canalización del Río Tijuana un total de 650 personas por haber cometido algún delito dentro de esta zona.

José Fernando Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que las detenciones están relacionadas con temas de homicidios, venta de drogas, portación de arma, de arma prohibida, de arma punzocortante y lesiones en contra de otra persona.

Los 650 detenidos de acuerdo al delito fueron presentados ante las Fiscalías General del Estado y de la República.

Refuerzo tras delitos

Señalo que estos trabajos los vienen realizando desde principios de año, sin embargo, los reforzaron luego de que se cometieron delitos de alto impacto en el lugar.

Ante estos hechos, añadió, también tienen patrullas vigilando los puentes por donde cruzan estudiantes y ciudadanos.

“Tenemos patrullas vigilando en algunos puntos como en Agua Caliente por los jóvenes que cruzan, por los estudiantes”, declaró.

Recomendó a la ciudadanía que cruza los puentes sobre la canalización bajar las “apps” de la Secretaría de Seguridad para denunciar algún hecho delictivo y estar atento.

Los alcoholímetros

Durante el presente mes se instalarán alcoholímetros en diversos puntos de la ciudad con la finalidad de que haya personas manejando en estado de ebriedad durante las posadas y fiestas navideñas.

Sánchez González, dijo que en esta ocasión ya trabajan en algunos esquemas para evitar que a través de las redes sociales se informe sobre los puntos que se instalarán.

Ya tenemos una estrategia para que esto no suceda, no se las puedo decir, lo que vamos hacer alguna estrategia para que esa información no sea la verídica y que no sea los puntos de alcohol”

Agregó.

Evaden puntos

Aseguró que en lugar de ayudar a la ciudadanía compartiendo las ubicaciones pueden ocasionar accidentes fatales.

Recordó que semanas atrás un automovilista evadió un punto de revisión, como consecuencia, dos kilómetros adelante perdió el control del vehículo y falleció tras una volcadura.

“Hay que ser muy responsables, si vas a salir, si vas a consumir alcohol no manejes, que utilicen un medio alterno de transporte, porque vamos a tener los operativos con los puntos de alcoholímetros porque lo que queremos evitar son accidentes fatales”, manifestó.