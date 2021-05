Suma Hank Rhon a 22 mil morenistas a su campaña

En una jornada que se caracterizó por la adhesión de militantes de diferentes fuerzas políticas, así como de candidatos independientes al proyecto encabezado por Jorge Hank Rhon, este día el candidato del Partido Encuentro Solidario (PES), recorrió el municipio de Tecate en el que también asistió a una comparecencia pública en el parque Miguel Hidalgo.

Por la mañana desayunó con vecinos de la colonia Encanto Norte quienes le manifestaron su preocupación por lo que calificaron “como una incontenible ola de violencia, nunca antes registrada en el Pueblo Mágico de Baja California”, misma que calificaron como resultado de la indolencia del actual gobierno municipal y abandono del estatal.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

En respuesta, el candidato pesista reiteró su estrategia de dotar a las corporaciones policíacas de la más alta tecnología y equipamiento para un eficiente desempeño de sus funciones; “además de proveerlos de seguridad social y otros beneficios como seguro de gastos médicos, de viudez y cesantía”.

No podemos exigir que quienes están contratados para brindarnos seguridad no cuenten con lo más elemental como equipamiento, uniformes, armas de cargo, vehículos, que no les demos capacitación para mejorar su labor y por el contrario, les exijamos dar todo para protegernos y en muchos casos hasta pierden la vida, afirmó Hank Rhon.

En otra reunión, celebrada en Cava Casa Vieja, el panista Víctor González ex regidor y ex candidato a la presidencia municipal de este municipio, así como el maestro Guadalupe Castro Valenzuela (ex candidato a la alcaldía) y Óscar Pulido (ex regidor y otrora dirigente municipal del blanquiazul) se integraron a la campaña del PES rumbo a la gubernatura de Baja California.

Acompañados de poco más de 50 ex militantes albiazules, manifestaron su apoyo irrestricto a Hank Rhon al señalar “solo una persona como usted que ha sufrido los embates de pésimas administraciones, tiene la sensibilidad de regresar a nuestro estado al progreso”, manifestó en su oportunidad Víctor González.

Destacaron que, a través del tiempo, lo único que ha prevalecido de las acusaciones y leyendas sobre Hank Rhon “es que se trata de un hombre justo que sí cumple lo que promete”, de ahí la importancia de sumarnos a este proyecto que es el único que plantea propuestas viables y aterrizadas en proyectos listos para su implementación, aseguró Guadalupe Castro Valenzuela.

Asimismo, y como parte de esta jornada de adhesiones a la candidatura de Jorge Hank Rhon, destacó la suma de dos candidatos independientes a la presidencia municipal de este municipio: Celso Figueroa y Marco Antonio Vizcarra, mismos que se comprometieron a trabajar arduamente en lo que resta de la campaña para lograr un triunfo contundente de Hank Rhon

Mientras que la tarde del viernes más de 22 mil tecatenses, fundadores del partido en el gobierno encabezados por el profesor Vicente Guerrero y Lorenzo Luna Villalobos manifestaron su apoyo a la campaña de Jorge Hank Rhon al denunciar su inconformidad por la manera en que el actual gobierno “y su gavilla de ladrones, están acabando con los ideales de MORENA”.

Representados por el docente, los ahora ex morenistas, destacaron que el proyecto que encabeza Hank Rhon “es el único con credibilidad, ya que se trata de un hombre de palabra que en Tijuana hizo un excelente trabajo, al grado que es el único que después de 14 años de haber gobernado continúa como un ícono y referente del político que sí cumple”.

Por su parte, el pesista agradeció las muestras de confianza al señalar que si bien “los que hoy nos gobiernan han hecho de todo con la intención de dañar a la campaña, no podrán con la suma de voluntades que estoy seguro se convertirán en los votos que nos garantizan un triunfo contundente este próximo 06 de junio”.

Recordó la importancia de salir a votar “tomando en cuenta que se trata de un día, para seis años de buen gobierno”.