Sufre colonia Lomas de la Amistad problemas de acceso

Tijuana, BC.- Al no contar con pavimentación los vecinos de la colonia Lomas de la Amistad tienen problemas para que los servicios de emergencia puedan ingresar a atenderlos, esto por más de 30 años.

Ayer la señora, Lucina Zamudio Cano y un pequeño grupo de afectados, entregaron la petición al presidente municipal, Arturo González Cruz, ya que han acudido este año en 5 diferentes ocasiones a la delegación La Mesa y no han obtenido respuesta.

En entrevista con GH, la vecina dijo que son cerca de 70 familias las que se ven afectadas con esta problemática, especialmente los que viven en la calle Juan Ruiz Apodaca.

“Se hace un atascadero, no puede uno salir cuando hay lluvia y es la calle principal, más uno de la tercera edad que no puede salir, seguido me ando cayendo ahí”, comentó.

Aseguró que esta petición la han hecho con todas las administraciones pasadas, sin embargo, no han tenido respuesta por lo que espera esta ocasión escuchen sus necesidades.

El problema al que se enfrentan es que cuando acuden para solicitar ayuda en el registro dicha vialidad aparece ya pavimentada.

“Pero no es verdad, si estuviera pavimentada no estuviéramos aquí, estuviéramos para otros apoyos”, declaró.

Inclusive están dispuestos a cooperar con la administración municipal si no cuentan con todos los recursos económicos.

Por que cuando hay algún incendio los bomberos no pueden ingresar debido a lo castigada de la vialidad y la basura tienen que llevarla a una cuadra arriba porque el camión no ingresa.

“Ni el camión de la basura entra por ahí… tenemos que salir de la casa y acarrear la basura”, expresó.

Por su parte, Adriana Casas, quien entregó el escrito, aseguró que las cartas con la petición la pierden en la delegación La Mesa.

“En lo que va de este año hemos solicitado por medio de 5 peticiones y han sido extraviadas: hace cerca de mes y medio visité la delegación y simplemente hemos sido ignorados”, agregó.

Inclusive han solicitado una máquina para que emparejen la calle en lo que es pavimentada, y aunque les dijeron que quedaría en cuestión de días, esto no sucedió.

Consideró que es urgente esta situación porque con las lluvias muchos adultos mayores no pueden salir de sus hogares debido al mal estado y el lodo.