Su recompensa es ayudar a la ciudadanía

Ayudar a la ciudadanía es la principal razón que motiva a Manuel Álvarez a desempeñarse como rescatista en Tijuana sin ningún tipo de pago.

Manuel Álvarez, director médico del grupo Rescate Tijuana, es uno de los voluntarios que se han dedicado a atender diferentes emergencias de tiempo completo en el marco del brote de covid-19 en la ciudad.

Si bien su labor no es recompensada económicamente, la oportunidad de ayudar a la gente es la principal motivación para subirse a la ambulancia diariamente.

“Tengo 20 años en la asociación y, si tengo que decir lo que me motiva, la respuesta siempre ha sido la misma: Ayudar a la ciudadanía, en realidad no hay ningún recurso económico que no esté gratificando, es el apoyo a la ciudadanía y es algo que todos nuestros elementos voluntarios lo traen, el servir a la ciudadanía”, dijo.

Falta conciencia

En su experiencia como médico general, considera que la gente no ha tomado en serio el riesgo de contagiarse con coronavirus y eso se ha reflejado en el hecho de que se siguen espacios públicos llenos.

“Soy médico, me dedico a la consulta; sigo viendo plazas llenas, gente que asiste a consulta por un dolor de rodilla que trae hace tres semanas y apenas se les ocurre ir a consulta a un lugar donde hay gente que ya llegó con síntomas de covid-19, entonces a la gente no le está cayendo el veinte de lo que está pasando”, opinó.

Álvarez añadió que el aumento de casos que se ha visto en días recientes será más considerable en los próximos días.

“Lo veo grave, ahorita va empezando y ya se están haciendo muchos movimientos estratégicos pero pienso que la situación puede empeorar mucho porque la gente sigue saliendo”, expresó.