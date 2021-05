Soy el único que puede derrotar a Morena: Ramos

TIJUANA, B.C.- Morena, sin importar quien sea el abanderado, es la única competencia del candidato por la coalición “Va por Baja California”, Jorge Ramos Hernández, por la alcaldía de Tijuana.

Señaló que la candidata Montserrat Caballero Ramírez es un “fantasma” debido a que no ha acudido a los debates, rehúye a la confrontación de ideas y no cuenta con una trayectoria en la ciudad.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Sin embargo, para poder salir triunfante en las elecciones del próximo 6 de junio deberá hacer un llamado al voto útil a 10 días de la votación, al ser según él, el único candidato con posibilidades de derrotar a Morena en la ciudad.

Dijo que el 59% de los tijuanenses no quieren que llegue Morena otra vez al gobierno de la ciudad por lo que si la oposición no se unifica se dispersa el voto.

Dar un voto por el PES en la condición que esta es tirar el voto para hacer un cambio en la ciudad, es ayudarle a Morena, declaró.

Durante la campaña, ¿qué le dice la ciudadanía, cuáles son sus necesidades?

La principal y la más importante es la inseguridad y no es para menos porque en Tijuana, cuando yo era alcalde, el año de mayor homicidios en la ciudad fue de 500 homicidios por año, y ahora estamos en 2 mil por año. La presencia policiaca es menor en 200 policías de los que tuve hace 10 años.

Entonces imagínense 200 policías menos con un millón de habitantes más poblando la ciudad, la gente siente que está completamente desprotegida. Hay un abandono en el tema de seguridad muy grande, y también en el tráfico, el tráfico es otro de las demandas principales que estoy escuchando en la comunidad y la pavimentación en las colonias populares de Tijuana, ahí vamos a entrarle con todo, traigo un programa muy fuerte.

En el tema de seguridad, ¿cuál es su propuesta?

La primer propuesta que tengo es nombrar mandos incorruptibles al frente de la policía de Tijuana, ya lo hice, cuando fui presidente municipal nombré al frente de la policía mandos que no se prestaron a la corrupción que hoy está ocurriendo, nombré mandos que enfrentaron al crimen en los tres años de mi gobierno, pacificamos Tijuana. El segundo paso es los 14 nombramientos que me permitan tener control de la dependencia, sacar alrededor de 400 policías que están en áreas administrativas, que están en áreas no prioritarias o que los traen escoltando a funcionarios de un gobierno que no ha incautado ni siquiera un cortauñas, ni siquiera una aspirina, pero están rodeados de guaruras que no están protegiendo a la comunidad.

Yo voy habilitar de 300 a 400 nuevos el primer año, va sentirse la vigilancia en la ciudad. De la policía comercial, hay gente que ya tiene la oportunidad de portar armas, de ahí puedo sacar alrededor de 150 policías a la policía activa, que es donde mas reforzamiento necesitamos. La policía auxiliar, la voy a poner en parques, jardines, afuera de las escuelas, en espacios deportivos para que protejan a nuestros niños y niñas, van a traer un radio para comunicarse con la policía activa y pedir intervención policiaca cuando más se requiera.

El otro proyecto que traigo en materia de seguridad, el día uno de mi gobierno, a las cero horas del primero de octubre, voy a lanzar un operativo para recuperar la paz de Tijuana en 57 zonas de Tijuana que hoy están abandonadas, que es el crimen el que está determinando quien entra y quien no entra en una privada, quién sale y quién no sale. Eso se va acabar.

¿y sobre la movilidad?

Tijuana creció un millón de habitantes en 10 años. Pero dime una sola vialidad que hayan construido nueva, un solo boulevard nuevo, algún paso a desnivel, algún crucero inteligente como los que construía en el bulevar Insurgentes; no se ha hecho absolutamente nada. Yo traigo un proyecto para detonar los 18 puntos donde hay conflicto vial en Tijuana, tengo dos proyectos ejecutivos, sé perfectamente las decisiones que hay que tomar para que en 24 meses recuperemos la movilidad de la ciudad y volvamos a respirar, porque hoy estás perdiendo tiempo, dinero, estamos contaminando la ciudad, se está poniendo en riesgo la vida de la gente, porque ni las patrullas, ni las bomberas, ni tampoco las ambulancias que van a salvar la vida a alguien pueden transitar en libertada casi en ninguna parte de Tijuana.

De sus compañeros candidatos, ¿quién es su más grande contrincante?

Si me pides de personas, la verdad estoy compitiendo como si fuera con un fantasma, no hay una persona que puedas tu decir aquí está mi competidor, está la marca, la marca que es Morena, una marca que está sentada en el prestigio del presidente, de todo un movimiento, pero competidor con nombre y apellido, sinceramente no siento que lo tenemos y no lo digo en mal plan, lo digo porque no van a los debates porque rehúyen a la confrontación de ideas, no tienen una trayectoria en la ciudad y una experiencia en la ciudad para poder gobernar una ciudad como esta, realmente somos muchísimos tijuanenses los que queremos un cambio y la marca, la marca es la competencia.

Reticentemente se le regresó la candidatura al teniente Julián Leyzaola ¿esto le afecta a su persona en cuanto a votos?

Ojo, no le ha regresado la candidatura, yo creo que aquí hay que ser muy precisos porque están confundiendo a la población, el PES lleva cuatro veces que cambia de candidato en mes y medio, primero Julián Leyzaola, después Héctor Cruz, después Raniel Falcón que es el que va aparecer en las boletas y luego Indira, la hija de Julián y ahora dicen que Julián, pero no es cierto, él tiene que cumplir una serie de requisitos para poder cumplir con el registro y todavía falta un trámite administrativo entiendo se tiene que correr para formalizar el registro.

Pero estamos viendo que ahorita, yo ya se lo mande a decir a Julián y hoy se lo voy a decir otra vez, no se trata de ti Julián, no se trata de mi, esta en riesgo la seguridad de Tijuana, esta en riesgo la viabilidad de la ciudad y por eso creo que es importante que nos sumemos, la gente esta pidiendo sumarnos, si yo fuera abajo yo me hubiera sumado contigo porque no vengo aquí a aprovecharme, no vengo aquí para mi, vengo aquí para la ciudad y yo estoy seguro que tu tienes el patriotismo porque te conozco para poder tomar una decisión como esta, sino Julián la gente no lo va cobrar a ti y a mi si nos quedamos cortos para generar un cambio de la gente que te corretea, de la gente que te quiere encarcelar, de la gente que no respeta tu trayectoria y bueno, estoy haciendo mi parte, estoy haciendo todo mi esfuerzo y lo hice con él, cuando fui presidente municipal le di el respaldo que no le habían dado en ninguna parte porque él ya había sido director de la Policía Estatal Preventiva y no hubo logros como los que obtuvo cuando estuvo en mi gobierno porque tuvo todo mi respaldo.

¿Por qué la ciudadanía tendría que votar por usted?

No es obligatorio votar por mí, yo creo que nos conviene juntos porque vas a tener un alcalde que no va llegar a aprender como esta aprendiendo este gobierno, porque vas a tener un alcalde que no va llegar a improvisar, no voy a nombrar gente incompetente como las que tenemos ahorita, desde la primera semana de gobierno yo se las decisiones que se tienen que tomar, no hay una curva de aprendizaje, no va pasar año y medio para darse una idea de que es lo que se tiene que hacer, ya tengo la experiencia, tengo la capacidad probada con resultados, para poder gobernar una ciudad tan delicada y tan grande como Tijuana, me esta moviendo el abandono y de que no vi un proyecto que realmente pudiera poner en jaque como lo estamos poniendo ahorita al gobierno que no nos esta sirviendo para nada.